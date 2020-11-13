南市環保讓土石歸土石 遏阻裝潢廢棄物亂倒

環保清運業者今年6月間針對建築等裝潢廢棄物無處可倒，向市府陳情，要求擬配套方案。台南市環保局已將七股掩埋場規畫為分類場所，經檢疫分類後，再運往焚化廠、土石方資源堆置場處理，目前已有1家業者承租，近期將在公告出租。環保局表示，未來視實施狀況，若成效良好，將再增加場所，徹底解決建築廢棄物違法亂倒的問題。

建築廢棄物亂倒問題，長期以來一直是國內棘手問題，台南市取締違規亂倒件數中，有7成是建築、裝潢廢棄物。環保局發現，不少業者受託載運廢棄物，依法將木材、磚瓦、水泥塊等分類後，可回收利用的運到土石方資源堆置處理場，無回收價值，可燃燒的就載往焚化廠處理。卻因缺乏分類的場地，或是部分業者存僥倖心態，收了錢卻不分類，就隨意亂倒，造成亂象。

6月11日台南環保清運業者出動近百輛卡車到市府陳情，環保局長謝世傑承諾，會找公有地讓業者暫置分類，也會輔導部分儲存場合法化。針對找地讓業者有分類場所上，謝世傑表示，已經在七股掩埋場規畫6千平方公尺的分類空間，並畫分成6等分，以租用的方式讓業者經營，目前已有1名業者租用。由於尚有許多業者再觀望，其他未租用的部分，近期會再公告出租。

台南市環保局表示，若業者沒把裝潢廢棄物分類，就載往土石方資源堆置場或焚化廠，當然會被拒絕進場。裝潢廢棄物中若為木材部分，可回收重製為木質材料，有的可絞成灰，作為生質燃料等；另磚瓦、泥塊等，有的可做為再生磚、級配、鋪面，透過回收再利用，減少垃圾量，確實讓土石歸土石，廢棄物歸廢棄物。