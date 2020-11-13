「我的婆婆」拍攝地公園變景點 遊客見欄杆卻是壞的

電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」有多處場景都在台南拍攝，其中，小鷗與發貴接吻定情之處的關廟區大潭埤旺萊公園也吸引許多民眾前來朝聖，不過有議員質疑，市府未妥善維護，欄杆破損，圍上許多封鎖布條，讓遊客敗興而歸。台南市工務局表示，會督促區公所盡速完成改善。

無黨籍台南市議員許又仁今在質詢時指出，大潭埤旺萊公園因為「我的婆婆怎麼那麼可愛」爆紅，結果遊客循著劇中的場景來到這裡觀光，卻發現欄杆、木棧板都破損，許多地方都圍上封鎖布條，略感失望。

台南市長黃偉哲說，設施不完善確實會成了美中不足的地方，恐壞了一鍋粥，會請相關單位加強修復。

大潭埤旺萊親水公園總面積約24.6公頃，目前現況大部分已開發為公園，陸域維管單位為關廟區公所，水域維管單位則為教育部，既有農田水利及灌溉等設施維管單位為農田水利署。

工務局表示，為提升公園休閒遊憩品質，去年11月7日已會勘，考量安全性、危險性等因素有排定修繕優先順序，今年9月25日先核定監測擋土牆是否有持續位移傾斜以及大潭埤旺萊公園北邊埤中棧道欄杆改善工程，經費300萬元委託關廟區公所執行。目前關廟區公所已進入細部設計階段，預計下月工程上網招標採購。