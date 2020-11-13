奇美醫推新式居家醫療服務 減少病患多次反覆住院門診

台灣高齡化需要居家醫療民眾日增，不過目前一般患者從急診、門診、住院到長期居家醫療，往往要經過多次進出醫院，奇美醫學中心推出「急診轉居家」服務，今天發表「創新居家醫療」初步成果，可大量降低急診、住院、門診次數，一般健保病患到居家醫療，出院後常要等21天以上，奇美新措施出院後7天，醫護人員就前往病患住處評估，實施近1年老年醫學科估計，病患住院次數降低49.2%、急診次數降低69.8%、門診次數79%，出院14天再入院率1.75%，遠比一般6%低，成效顯著。

奇美老年醫學科主治醫師洪尚平舉出案例，蔡姓86歲病患發燒虛弱住院，出院數日又發燒再入院，短期內入院3次，治療期間詳細問診後，懷疑反覆發燒與家中環境有關，居家訪視發現病患臥室悶熱通風不佳，提供家屬照護建議與疾病衛教後症狀改善，不再不斷反覆入院，大幅節省醫療及家庭照顧資源。

院方表示，醫護到急診患者家訪視，常能從病患所處環境，發現改善環境常能降低到院就醫甚至住院次數，提供失能病人免於忍受急診壅塞與往返醫院之苦，延續住院治療精神，鞏固住院治療成果，更能從家中環境照顧問題著眼，改善病人反覆住院的問題。

台灣失能人口與日俱增，奇美表示以醫學中心投入居家醫療及居家護理服務，已累積相當成果，但仍嘗試開發各種居家醫療形式，期望提供更加多元居家醫療服務：目前上線的有「急診病人出院居家醫療」，提供失能病人免於忍受急診壅塞與往返醫院之苦，「住院病人出院急性後期居家醫療」則是以延續住院治療的精神，鞏固住院治療成果，更進一步能從家中環境照顧問題著眼，改善病人反覆住院的問題。

洪尚平表示，投入居家醫療後增添許多「有別以醫院為中心的視角」，曾經到病人家裡面時，發現有堆積如山的藥品，也曾看到老年人因為家庭照顧等社會問題不便就醫而只能忍受痛苦、日漸衰弱。醫療技術雖然不斷進步，但反覆入院、超長住院、失能者就醫不便卻仍是目前尚待解決的難題，此時也許需要從更新醫療模式的角度思考才有望突破，奇美醫一大特色，是以病人為本的角度思考並積極嘗試各種創新醫療模式以尋求解決之道。