快訊

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

土耳其和法國「政教分離」之亂？與西化導師的百年恩仇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美醫推新式居家醫療服務 減少病患多次反覆住院門診

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心推出新式居家醫療服務，減少病患多次反覆住院門診。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心推出新式居家醫療服務，減少病患多次反覆住院門診。記者周宗禎／攝影

台灣高齡化需要居家醫療民眾日增，不過目前一般患者從急診、門診、住院到長期居家醫療，往往要經過多次進出醫院，奇美醫學中心推出「急診轉居家」服務，今天發表「創新居家醫療」初步成果，可大量降低急診、住院、門診次數，一般健保病患到居家醫療，出院後常要等21天以上，奇美新措施出院後7天，醫護人員就前往病患住處評估，實施近1年老年醫學科估計，病患住院次數降低49.2%、急診次數降低69.8%、門診次數79%，出院14天再入院率1.75%，遠比一般6%低，成效顯著。

奇美老年醫學科主治醫師洪尚平舉出案例，蔡姓86歲病患發燒虛弱住院，出院數日又發燒再入院，短期內入院3次，治療期間詳細問診後，懷疑反覆發燒與家中環境有關，居家訪視發現病患臥室悶熱通風不佳，提供家屬照護建議與疾病衛教後症狀改善，不再不斷反覆入院，大幅節省醫療及家庭照顧資源。

院方表示，醫護到急診患者家訪視，常能從病患所處環境，發現改善環境常能降低到院就醫甚至住院次數，提供失能病人免於忍受急診壅塞與往返醫院之苦，延續住院治療精神，鞏固住院治療成果，更能從家中環境照顧問題著眼，改善病人反覆住院的問題。

台灣失能人口與日俱增，奇美表示以醫學中心投入居家醫療及居家護理服務，已累積相當成果，但仍嘗試開發各種居家醫療形式，期望提供更加多元居家醫療服務：目前上線的有「急診病人出院居家醫療」，提供失能病人免於忍受急診壅塞與往返醫院之苦，「住院病人出院急性後期居家醫療」則是以延續住院治療的精神，鞏固住院治療成果，更進一步能從家中環境照顧問題著眼，改善病人反覆住院的問題。

洪尚平表示，投入居家醫療後增添許多「有別以醫院為中心的視角」，曾經到病人家裡面時，發現有堆積如山的藥品，也曾看到老年人因為家庭照顧等社會問題不便就醫而只能忍受痛苦、日漸衰弱。醫療技術雖然不斷進步，但反覆入院、超長住院、失能者就醫不便卻仍是目前尚待解決的難題，此時也許需要從更新醫療模式的角度思考才有望突破，奇美醫一大特色，是以病人為本的角度思考並積極嘗試各種創新醫療模式以尋求解決之道。

他說，老年醫學科在院長邱仲慶的支持、首席醫療副院長林宏榮及主任蔡岡廷的策劃推動下，秉持以病人為中心與持續進步創新的理念，也相當重視團隊合作，與眾多部門建立緊密連結，包括急診醫學部、全人醫療科、居家護理所、復健部、藥劑部、營養部及社會服務部等等，希望能提供老年病人更持續與完整的醫療照顧。奇美目前神經內科、家醫、心臟內科等科別也有相關服務，院方表示，將陸續推動更多科別加入。

奇美醫學中心推出新式居家醫療服務，減少病患多次反覆住院門診。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心推出新式居家醫療服務，減少病患多次反覆住院門診。記者周宗禎／攝影

發燒 患者 復健

延伸閱讀

鼓勵病人多發問醫護用心聽 奇美今展出新式多媒體衛教

安定慈善會捐贈醫療車及設備 助柳營奇美照護偏鄉民眾

彰化秀傳透過AI判讀 腦出血病人平均提早25分離開急診

奇美發表案例：調整免疫系統 能治癒頑固異位性皮膚炎

相關新聞

南市環保讓土石歸土石 遏阻裝潢廢棄物亂倒

環保清運業者今年6月間針對建築等裝潢廢棄物無處可倒，向市府陳情，要求擬配套方案。台南市環保局已將七股掩埋場規畫為分類場所...

「我的婆婆」拍攝地公園變景點 遊客見欄杆卻是壞的

電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」有多處場景都在台南拍攝，其中，小鷗與發貴接吻定情之處的關廟區大潭埤旺萊公園也吸引許多民眾前...

奇美醫推新式居家醫療服務 減少病患多次反覆住院門診

台灣高齡化需要居家醫療民眾日增，不過目前一般患者從急診、門診、住院到長期居家醫療，往往要經過多次進出醫院，奇美醫學中心推...

三好酒店港式飲茶開幕優惠 雲林人或壽星1人全桌折扣

感恩回饋多重送！雲林縣斗六市三好國際酒店1樓餐廳更名《耕雲軒》，嶄新開幕，以平價、美味港點，回饋鄉親，特別推出雲林人、當...

選舉一到旗幟看板到處有 黃偉哲：評估推公設選舉看板

每逢選舉期間，參選人都紛紛在街上架設競選看板、旗幟，無黨籍台南市議員許又仁指出，下屆民進黨市長初選很快就要登場，可預期屆...

台商回流！台南市投資逾1400億佔全台15%

台商陸續回流加碼投資，台南市政府表示，自108年以來，政府啟動歡迎台商回台投資行動方案，迄今投資台南市企業共35案、14...

博茶會茶文化講座許效舜打頭陣 茶石人養成故事曝光

高山茶都2020嘉義博茶會21日將在中埔鄉農會金蘭分部登場，開幕茶文化講座由金鐘獎綜藝主持人許效舜打頭陣，分享「茶藝品收...

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

嘉義市政府將於明年1月24日，在嘉義市「森林之歌」舉辦110年市民集團結婚，每對新人可獲得贈包括液晶電視、微波爐、金鏟子...

嘉義縣焚化爐歲修20天清除燒結物 暫停處理外縣市垃圾

嘉義縣焚化爐啟用19年，委託廠商營運期限明年期滿，環保局研擬延役整理改善計畫，昨起展開20天歲修，為避免影響垃圾清運，2...

守護環境 張麗善率隊突檢工廠

雲林縣大斗南地區近期因時常飄出臭味，引起民怨抗議，雲林縣長張麗善本月10日在議會「拔官」調離環保局長職務，昨天為展現決心...

嘉市湖子內「嫌惡設施」 環局將溝通

嘉義市湖子內重畫區透過區段徵收開發，市府取得公益環保用地，環保局規畫灰渣倉儲中心等，議員鄭光宏昨點出多是傳統上認知的嫌惡...

太保營造宜居環境 人口逆勢成長

嘉義縣治太保市人口一枝獨秀，市長黃榮利與妹妹農會總幹事黃麗貞兄妹攜手，為增加人口，發展精緻農業，增加就業，推動青農返鄉及...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。