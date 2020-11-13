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三好酒店港式飲茶開幕優惠 雲林人或壽星1人全桌折扣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
粵式燒滷三拼盤。圖／三好酒店提供
粵式燒滷三拼盤。圖／三好酒店提供

感恩回饋多重送！雲林縣斗六市三好國際酒店1樓餐廳更名《耕雲軒》，嶄新開幕，以平價、美味港點，回饋鄉親，特別推出雲林人、當月壽星餐費8折優惠，消費滿額再送餐飲抵用券，享受美味港點，還能累積下次用餐基金，是雲林首選港式飲茶餐廳。

《耕雲軒》慶開幕推出，消費每滿1200元，送餐飲抵用券100元，消費越多送越多，同時只要身分證字號是P戶籍在雲林，本月底前平日到餐廳用餐8折優惠，優惠以桌計算，同桌親友只要有雲林人，當桌餐費打8折，好友揪團來吃更划算。

不是雲林人也有優惠，優惠到明年6月底，當月壽星入座，優惠一樣以桌計價，該桌餐費8折優惠，相當適合慶生聚餐。

《耕雲軒》餐廳以廣東菜為主，多元新風味，使用優質在地食材，堅持手做，沒有過多盤飾，要給您「好看、好吃、好感動」美食體驗。

只要有一人是雲林人或壽星可全桌折扣優惠，揪團用餐更划算。圖／三好酒店提供
只要有一人是雲林人或壽星可全桌折扣優惠，揪團用餐更划算。圖／三好酒店提供
三好酒店港式飲茶新開幕，可享用道地的各式港式料理。圖／三好酒店提供
三好酒店港式飲茶新開幕，可享用道地的各式港式料理。圖／三好酒店提供

廣東 酒店 斗六

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