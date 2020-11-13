選舉一到旗幟看板到處有 黃偉哲：評估推公設選舉看板

每逢選舉期間，參選人都紛紛在街上架設競選看板、旗幟，無黨籍台南市議員許又仁指出，下屆民進黨市長初選很快就要登場，可預期屆時又到處布滿競選文宣，有礙市容，他承諾，若市府推動公費設置競選看板，下屆議員選舉他不會設任何大型看板及旗幟。台南市長黃偉哲表示，會來評估可行的公設看板地點以及社區、參選人看法。

許又仁今在議會總質詢時表示，許多議員都認為選舉期間，競選看板、旗幟所費不貲，颱風天還可能造成用路人安全問題，因此都很期待能有公設看板，且不僅能減少環境汙染，也不會破壞市容，同時還可保障弱勢參選權利。尤其選舉過了，仍有很多競選看板未拆。

過去賴清德競選台南市長連任時，不設看板、旗幟，許又仁對此感到欽佩，他承諾，如果台南市像日本一樣，推動公費設置競選看板，還給市民乾淨的市容，他在下屆議員選舉時不會設旗幟、大型看板，只會貼在公設看板。

許又仁指出，依照公職人員選舉罷免法，政黨及任何人不得於道路、橋梁、公園、機關、學校或其他公共設施等懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物，但經直轄市、縣市政府公告指定的地點，不在此限。

黃偉哲表示，過去選舉曾有設公設看板，但後來不了了之，市府會去評估公費設置競選看板的可行地點，以及社區、參選人的想法，「政治改革我們願意逐步來做」。