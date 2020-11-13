斃死禽畜遭隨意棄置 嘉縣環保局逮人開罰
嘉義縣民雄鄉近日發現斃死禽畜遭人隨意棄置，為防止禽流感疫情肆虐，環保局安裝監視器捉到8車次違法行為，依廢棄物清理法告發，呼籲畜禽業者勿心存僥倖觸犯法網。
嘉義縣民雄鄉三興村周圍接連傳出斃死禽畜遭人隨意棄置事件，嘉義縣環保局7月間在較常棄置位置，安裝監視器追查可疑車輛，至今已拍攝到8車次違法，捉到亂丟的畜禽業者。
嘉義縣環保局長張根穆今天指出，違規棄置斃死禽畜的業者，已依廢棄物清理法告發，處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰；若因此導致禽流感疫情蔓延或散播者，可處3年以下有期徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金。
張根穆呼籲畜禽業者，面對疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，不可隨意丟棄動物屍體，造成環境危害。環保局除持續透過科技執法外，也在各畜牧產業團體宣導，約束畜禽業者自主管理，合法處理斃死禽畜。
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