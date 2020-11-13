台商回流！台南市投資逾1400億佔全台15%

台商陸續回流加碼投資，台南市政府表示，自108年以來，政府啟動歡迎台商回台投資行動方案，迄今投資台南市企業共35案、1432億元，帶來10787個就業機會，約佔全台15%。

台南市長黃偉哲表示，市府透過各項招商措施及吸引廠商投資台南，創造就業機會，針對投資額超過2億元以上投資案，他每月親自召開投資會報列管，強化招商服務單一窗口功能，協助企業排除投資障礙，加速落實投資。

市府經發局長陳凱凌表示，「歡迎台商回台投資行動方案」，實施期程為3年（108年至110年），以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，積極協助台商回台投資，進而帶動本土產業。

目前台商回流台南市企業以投資金額，依序為群創光電、南茂科技、翰宇彩晶及啟碁科技。

其中，群創光電生產基地及銷售網絡遍佈全球，生產各式液晶面板及觸控模組，如電視用面板、筆記型電腦用面板、車用面板等，為世界TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）領導廠商；南茂科技的液晶顯示器驅動IC封裝測試產能排名全世界第二，瀚宇彩晶將投資南科廠生產線以因應國際品牌車載需求，並新增Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線；啟碁科技專精於通訊產品的設計、研發與製造，提供包含RF天線設計、軟硬體設計、機構設計等，繼去年4月於南科台南園區購置現有廠房及設備，擴充生產規模，生產高附加價值的5G、家用車用等系列產品。