博茶會茶文化講座許效舜打頭陣 茶石人養成故事曝光

高山茶都2020嘉義博茶會21日將在中埔鄉農會金蘭分部登場，開幕茶文化講座由金鐘獎綜藝主持人許效舜打頭陣，分享「茶藝品收藏與文化發展」，許效舜說，自古流傳，石頭收藏家一定會配茶，這就是「茶石人」（台語即吵死人）的由來，他將分享1995年起收藏茶的心得，如何由藝人走上藝術家之路。

許是「鐵獅玉玲瓏」節目靈魂人物，與澎恰恰趣味互動，讓觀眾捧腹大笑，許效舜對表演有天分，從小發現自己與眾不同，1、2歲被家人帶去基隆河玩耍，撿拾黃蠟石，對石頭情有獨鍾，喜歡研究古詩、經文，學習「咬文嚼字」。

他住基隆暖暖，家中賣豬肉，隔壁印章店，每逢農曆年前，老闆寫春聯販售，他形容自己「沒拜師的小學徒」，跟著練習，同條街還住礦業大老闆，家中氣派擺設陳列山水畫，讓他對收藏藝術品產生興趣，耳濡目染，從小生長藝術氛圍。

如何推廣茶文化？許效舜說，台語「喝茶」泛指喝水，不會強調「喝開水」，他1995年從朋友蒐集陳年普洱茶開啟收藏之路，他認為要以更多元方式讓每個人都有機會接觸茶。

茶不僅能拿來飲用，也可入菜、入糕餅，甚至創意發想，若能以泡上高山茶浴也非常幸福，將茶融入不一樣素材，產生更大的力量，讓民眾由「欣賞、喜歡、愛」不同的層次，逐漸認識茶，將茶文化以多元的形式推廣給更多人。