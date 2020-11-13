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結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車
嘉義市政府將於明年1月24日，在嘉義市「森林之歌」舉辦110年市民集團結婚，每對新人可獲得贈包括液晶電視、微波爐、金鏟子、結婚紀念郵票等禮品，承辦人員直言「婚嫁贈品1牛車」，歡迎年滿廿歲未婚市民，或工作地點在嘉義市民眾報名參加。
嘉義市民政處表示，市府近年辦集團結婚越來越受歡迎，今年初舉辦的市民集團結婚，新人對數高達55對，創近年新高，選定具歷史及人文意涵的「森林之歌」作為婚禮會場，會場佈置浪漫、深受各界好評。
民政處說，市府每年集團結婚都會送液晶電視，姊妹市新竹市府贈送微波爐，市議會也有贈品（今年初送汽炸鍋），城隍廟送加持的求子金鏟子，郵局贈結婚紀念郵票，還有地藏庵、多家民間企業也會加碼送賀禮。
欲報名參加集團結婚者，請下載申請書及檢附相關表件，於109年11月16日（周一）前，將資料送至市府民政處宗教禮俗科，相關問題可洽電05-2163357 承辦人陳先生。
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