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嘉義縣焚化爐歲修20天清除燒結物 暫停處理外縣市垃圾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。圖／環保局提供
環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。圖／環保局提供

嘉義縣焚化爐啟用19年，委託廠商營運期限明年期滿，環保局研擬延役整理改善計畫，昨起展開20天歲修，為避免影響垃圾清運，2座爐輪停維修，暫停處理外縣市垃圾。

「爐體舊，爐膛上燒結物好多！」環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。

張根穆說，垃圾在爐膛焚化燃燒，歲修人員進入爐內清潔檢修，吸到每口空氣都夾帶濃郁「垃圾味、粉塵」，但這些無名英雄背負垃圾處理使命感，賣力清除燒結物，確保焚化爐維持最佳效能。

以往每年排定2次歲修，督促代操作廠商精進改善下，從今年改為1年1次，歲修就像車輛定期檢查及更換零件設備，確保穩定運轉，各項廢氣處理設備處於最佳效能狀態，如果歲修不確實會造成無預警停爐，可能造成「垃圾大戰」，由於落實監督，確實檢查提前汰換設備耗材，操作績效成為焚化爐模範生，年年評鑑獲獎。

歲修停爐，為減少垃圾處理衝擊，採兩爐輪停方式作業，同時調控將外縣市事業廢棄物暫停進廠，區域合作協處之外縣市生活垃圾減半，維持縣內垃圾正常進廠，讓民眾不會感受歲修不便。

焚化爐每天處理800 噸家庭及事業廢棄物，明年啟動焚化爐延役整改計畫，更新24小時空汙監控系統，另增加採樣檢測戴奧辛次數，從每年2次增到每季1次，公布環保局網站。

環保局將依促參條例公告遴選新的代操作廠商，估算焚化爐整改經費14億元，環保署同意補助3分之1，焚化爐當地鹿草鄉，以及周邊朴子及太保等鄉鎮市民代居民，爭取擴大回饋範圍，環保局已辦公聽會聽取地 方意見。

環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。圖／環保局提供
環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。圖／環保局提供
環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。圖／環保局提供
環保局長張根穆利用歲修，穿上防護衣帶安全帽，由廠商人員陪同進入焚化爐核心處理設備，發現爐膛上燒結物很多。圖／環保局提供

焚化爐 廢棄物 年改

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