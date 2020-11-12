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皇家牛肉麵店遭出征留一顆星 指「政院說用萊牛」

雲林碗粿父的身教 第一堂誠信第二堂靠自己

中央社 / 雲林縣12日電

雲林縣林姓碗粿業者誤標促銷活動，買30元碗粿送百元蘿蔔糕，為教育女兒守信，選擇賠錢賣，許多民眾認同教育理念紛紛訂購，甚至有人欲捐錢，遭林姓業者婉拒，強調要靠自己。

林姓碗粿業者日前在臉書上貼文辦促銷活動，「買10個碗粿送1條蘿蔔糕」，卻因就讀國小五年級的女兒吵鬧，貼文成了「買碗粿送蘿蔔糕」，造成民眾搶訂，林姓碗粿業者為了信守承諾，1個月下來送出逾300條蘿蔔糕，賠售新台幣3萬多元。

林姓碗粿業者說，做生意守承諾、負責最重要，要藉此給子女一個機會教育。

誠信碗粿的故事在網路上發酵，有善心人士下訂轉送育幼院及安養院，台中市大甲鎮瀾宮董事長顏清標也訂購逾百碗，14日更邀請林家碗粿業者到台中市沙鹿服務處販售。

許多民眾認同林姓碗粿業者的教育理念，紛紛下訂購買，甚至有人欲捐款；林姓碗粿業者今天在臉書粉絲專頁貼文表示「請勿捐款，我希望可以證明給孩子看，靠自己一雙手是可以站起來的，而不是靠伸手活下去，感恩大家」。

林小妹妹今天下課後，陪同父母到雲林縣斗南鎮販售碗粿，攤車還沒就定位，已經有民眾在現場排隊等待。

林小妹妹大聲地喊「碗粿喔～碗粿～」，面對媒體詢問對於爸爸身教，林小妹妹點頭懂得爸爸的苦心，並說請大家不要捐款，來買碗粿就好，謝謝大家的幫忙。

捐款 台中市

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