白河太城宮整修 意外發現彩繪大師潘麗水作品

建廟超過百年的台南市白河區內角太城宮去年首度進行建物修繕，過程中意外發現廟中11幅壁畫是知名彩繪藝師潘麗水作品，廟方研議原樣妥善保留，以便讓更多人有機會欣賞。

太城宮主任委員魏鳳珍今天表示，民國前15年建廟的太城宮為當地的信仰中心，民國47年因建物破損遷至現址，74年時由信徒出資增建，但去年建物出現漏水情況，廟方決定斥資整修，並邀請知名廟宇彩繪藝師蔡龍進協助重新彩繪。

魏鳳珍表示，經請示廟內奉祀的神明，整修時廟內的壁畫彩繪及雕塑都要依原樣保留，僅修補掉漆處即可，蔡龍進勘查時，意外發現內殿7幅橫幅、4幅大幅的未留名壁畫筆觸熟悉，依人物特色及匠師筆鋒考究，確認為蔡龍進的老師、知名彩繪藝師潘麗水作品。

魏鳳珍表示，蔡龍進要求廟方依原樣保留這些作品，廟方將妥善維護保存，讓更多人欣賞。