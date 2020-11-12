南鐵拆遷戶今協商 交通部：保留樓梯相當困難

台南市區鐵路地下化拒拆戶僅剩北區屋主黃春香，她訴求要原梯保留，日前聲援團體多次上交通部陳情，交通部同意緩拆鑑界、協商，今天下午交通部到黃家協調提出3個方案，同時表達保留樓梯相當困難，會再將原梯保留、恢復水電的部分再帶回研究。

交通部路政司科長魏瑜表示，對黃家訴求保留原樓梯採設定地上權、線形調整及價購鄰居土地興建樓梯，經與相關單位及建築師開會討論，認為南鐵地下化採明挖覆蓋工法，南北兩側連續壁距黃家非常近，路線線形無法再調整。

魏瑜表示，一旦原梯保留，除了結構體安全問題，也必須考慮210戶的半拆戶恐會提出相同要求，綠園道景觀也會變突兀，土地形成鋸齒狀，動線受阻，且鄰居都表示不願意讓售建樓梯。

交通部提出3方案，因屬畸零地不得建築，若與隔壁地主合併新建即可原地新建；可自行將剩餘建築物修復門面；就地整建，整建範圍須退縮到深度5.5公尺處。

「根本是在應付我！」黃春香協商後，氣得直說「我只要樓梯保留」，講其他理由都是在敷衍人，「不關我的事」。黃春香家關注小組表示，今協商結果很遺憾，他們多次訴求原梯保留、將對他們的侵害降至最小，但依舊沒有提出具體方式，希望交通部以技術克服樓梯底下結構的問題。綠園道景觀、動線受影響的部分請拿出圖來說明，看是否可用樹木種植、彩繪等解決。