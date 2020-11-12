秋意濃 雲林4處落羽松秘境紅黃綠秋色堆疊

深秋入冬是欣賞落羽松時節，雲林縣虎尾鎮堀頭里、青埔與林內鄉九芎村及農田水利文物陳列館等4處落羽松近日開始轉紅，搭配周圍造景，各有各的特色，吸引民眾前往打卡拍照。

虎尾鎮民陳國輝從100年起在自宅附近種植100棵落羽松，去年起無償提供給堀頭社區作為參加全縣社區營造PK大賽據點，打造成堀頭里28號落羽松秘境。

陳國輝出錢、出力又出地，有人笑他傻，但陳國輝認為與社區居民共同營造景點，吸引民眾前來休憩，帶動村落發展是件好事，且落羽松與水池相輝映，不時有白鷺鷥等鳥禽相伴，形成一幅恬靜農村風景畫。

陳國輝指出，為了維持秘境環境，民眾入園區酌收清潔費，清潔費用多寡由遊客自行決定，即使只是純參觀也行。

虎尾青埔落羽松位於北港溪堤防旁，屬於私人住宅前的庭園佈置，佔地約1分多地，50多棵落羽松讓人有置身國外的錯覺，成為民眾熱門打卡景點。

林內鄉農田水利文物陳列館外200多棵落羽松沿著水圳兩旁，加上園區內牛車、水車等造景，宛如置身在鄉村，這幾年已成為當地秋季旅遊景點，現在落羽松逐漸轉紅，紅、黃、綠色堆疊層次，已有民眾前往欣賞秋景。

另外位於九芎村的落羽松秘境是一處私人農田，較特別的是外圍落羽松還是鮮綠盎然，但園區內的落羽松逐漸轉紅，地上鋪滿紅色落葉，吸引遊客探訪，遊客說，「怎麼拍，都美」。