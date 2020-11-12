影／守護環境品質不能等 張麗善率隊突檢工廠

雲林縣長張麗善10日在議會拔官，調離環保局長職務，為了展現執法決心，張麗善今天率環保局水質保護、空氣噪音管理、環境衛生等科室及稽查人員突檢大斗南地區工廠，雖未查獲不法，不過稽查人員也採集廢水及油品等帶回檢驗，宣示守護環境的決心。

大斗南地區最近屢有民眾反映空品差及環境汙染問題，環保局在接獲檢舉後持續派員監控調查，但未找到確切汙染源，縣議會10日針對此問題質詢，也砲轟環保局作為太消極，張麗善當場拔了官展現決心，今天更親自率隊突檢異常區塊。

張麗善指出，環保局的不定期及無預警稽查行動已連續執行數月，今天她一起參與，希望親自了解廠商的日常作業方式、製程操作及燃料使用情形；受檢廠商起初見到大批人馬有點驚慌，後得知是稽查行動也全程配合檢驗。

稽查人員當場檢驗受檢廠內的鍋爐、機台製程，無查獲不法，不過也抽取水質、燃料用油品等帶回環保局檢驗，預計一周後結果出爐，徹查有無違規使用情形。

廠商說明，廠內的廢水放流前，會先經過系統處理，由於池內的水源本身就有異味，該廠已準備在廢水池面加蓋，抑制異味飄散，目前工程正在發包；另外廠內也已向中油申請使用天然氣管線，約明年8月完工，並超前部署布建最頂端且最高標準的天然氣燃燒機型。

張麗善表示，環保局針對大斗南地區盤點出13家廠商，現已展開無預警進場深度查核，一旦查獲製程違反規定，或違法使用非法燃料等情事將要求立即改善，縣府也邀集專家學者成立「環境監督小組」，協力輔導廠商改善，維護空氣品質及環境淨化。