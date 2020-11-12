職安奧斯卡 南市成績耀眼獲獎全國第一

台南市政府勞工局今天辦理109年國家職業安全衛生獎得獎記者會，表揚獲獎企業，勞工局表示，這次獲獎單位全國僅12家，台南市就有4家，成績亮眼。

台南市獲獎業者分別為「森霸電力股份有限公司」、「群創光電股份有限公司」、「奇美醫療財團法人奇美醫院」、「東陽實業廠股份有限公司」，勞工局說，將宣揚獲獎業者在職業安全衛生領域優異表現，做為其他事業單位學習效法楷模。

其中，獲得「企業標竿獎」的森霸電力，積極營造友善、幸福職場，承諾提供安全、和諧優質工作環境。另家榮獲「企業標竿獎」的群創光電，廠區100%通過環安衛管理系統ISO 45001、ISO 14001 認證，曾獲108年亞洲最佳企業雇主獎、108年績優健康職場健康管理獎、109年衛生福利部國民健康署-健康職場認證及健康促進標章等獎項。

奇美醫院獲得「勞動健康特別獎」，「傳統產業投資特別獎」由東陽實業奪魁，本市已輔導成立31個安衛家族，超過700家事業單位參與運作，希望各安衛家族核心企業能擔任起「職安領頭羊」角色，