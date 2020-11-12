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兒童權利公約特展故宮南院登場 16位插畫家兒權創作

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會。圖／故宮南院提供
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會。圖／故宮南院提供

國家人權博物館上午在嘉義縣故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會，展示兒童權利從忽視到關注的推動過程，將兒童權利公約精神濃縮為16 條精彩的文案，邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作展出。

開幕由國家人權博物館館長陳俊宏、故宮南院處處長彭子程及波蘭台北辦事處文化組組長高琳雅等共同主持。展示從波蘭兒童權利之父─柯札克為起點，認識兒童人權核心精神與內容，從國際兒童權利演進歷程，反思台灣白色恐怖時期，許多未滿18歲兒少遭受人權迫害狀況，喚起大眾對兒童人權重視。

藉看見兒童力國內外案例，認識兒童不僅是受保護對象，更是權利主體，特展將兒童權利公約精神濃縮為16條精彩文案，邀16位插畫家繪製創作，包括公約：「禁止歧視」、「以兒童最佳利益優先考量」、「重視兒童生命、生存及發展權」、「兒童具有表示意見，且該意見應獲得考量的權利」等四大原則，以及兒童應有「生存權」、「發展權」、「受保護權」、「參與權」四大基本權利等條文內容，轉化為易懂圖像文字。

1989年11月20日聯合國通過以兒童作為人權主體的「兒童權利公約」，肯定兒童是行使自身權利主體，非國家、父母附屬品，每年11月20日訂為「國際兒童人權日」，台灣將「兒童權利公約」納入國內法，2014年頒布制定「兒童權利公約施行法」。

特展明起到12月13日在兒童創意中心展出，28日及12月6日辦理兒童人權繪本系列講座及繪本故事手作工作坊，展覽活動報名資訊請上國家人權博物館及故宮南院官網查詢，參觀時間每周二至周日上午9點到下午5點（假日延長至下午6點，周一休館）。

國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會。圖／故宮南院提供
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會。圖／故宮南院提供
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會，邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作展出。圖／故宮南院提供
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會，邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作展出。圖／故宮南院提供
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會，邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作展出。圖／故宮南院提供
國家人權博物館上午在故宮南院兒童創意中心，舉行「我是兒童我有權利-兒童權利公約頒布30周年主題特展」巡迴展開幕茶會，邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作展出。圖／故宮南院提供

人權 故宮南院 博物館

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