從叛逆小孩變身村里大善人 只因國中導師送他的四個字

嘉義縣番路鄉公所清潔隊員陳顯堂20歲進入清潔隊服務，至今已服務24個年頭；當初因上級的一個指令，開啟了他的「堆肥人生」，從被村里鄉親甚至家人嫌棄到如今大家眼中的大善人，他所秉持的就是國中時期，班導師送他的四個字，「擇善固執」。他說退休後他仍會堅持行善，把這份愛傳下去。

陳顯堂國中時期很叛逆，打架、翹課樣樣來，但班導師不僅沒有責備他，反而看到他富有正義感的一面，送他一句話「擇善固執」，期勉他對的事，就要勇敢去做，毋須在意旁人的眼光。

當完兵後，陳顯堂在父親和鄉長的引薦下在民國85年加入番路鄉公所清潔隊，原本只是一個臨時性的工作，但越做越有興趣，長官看他工作認真，便將他提升為正式隊員。

當時政府正在推行「廚餘換堆肥」政策，陳顯堂接到上級主管的命令，相當迷惘，他完全沒有經驗，不知道從哪裡著手，於是他向農民、村里請教，甚至花了一個多月的時間，研究相關書籍，自己一個人在家裡做實驗，最後發現加入木屑、真菌，再用高溫把水分蒸發後，廚餘就不會發臭。

陳顯堂說，山區民眾沒有垃圾分類的概念，必須得將垃圾全部倒出來，再一一將廚餘挑出來，惡臭難耐，鄰居都會抗議，找環保局人員來家稽查，甚至還有找議員、民意代表對他施壓，但他想起老師送他的「擇善固執」，他便告訴自己要堅持下去；小孩到學校飽受同學嘲笑，回家問陳顯堂為什麼要做這個工作，陳心裡很難過，明白小孩不懂事，他只跟他的小孩說，「爸爸在做對的事」。

日子久了，陳顯堂做出來的堆肥不僅不會發臭，施作的植物也都長得特別好，好名聲也在逐漸在鄉里間傳開，鄉親拎著一桶一桶的堆肥到他家門前，要換堆肥，陳顯堂也不吝跟鄉親分享他製作堆肥的秘訣，大家紛紛對他豎起大拇指，只要提到陳顯堂，大家都會說，他是個樂善好施的大好人。小孩原本對他鄙夷、厭惡，現在都會跟同學說，「我爸爸不臭，我爸爸超級棒」

陳顯堂說，全家只有他一個人在外工作，妻子一個人照顧整個家庭，有時候因為工作的關係，全身都是汙泥，一天要換兩套衣服，妻子也毫無怨言；他說，家人的支持與鼓勵，是他堅持下去最大的動力，他也很感謝當初那些攻擊他的人，如果沒有他們給他的鼓勵，也不會進步。

陳顯堂說，未來就算他退休，他也會繼續從事這份工作，這是他熱愛的工作，他也樂意教導民眾，只希望這個社會能因為他小小的努力而變得更好。