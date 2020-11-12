南市推學校午餐中央廚房化 麻豆國小重建新式廚房動土

台南市百年老校麻豆國小廚房使用40多年，市府集資重建集中式央廚，今天下午市長黃偉哲與校方、地方人士參與動土，新廚房完工後可服務2000名教職員工學生。市府規畫全市各區推動各區設置學校中央廚房，六甲等地將陸續新建。

市長黃偉哲說，這次央廚興建市府自籌1400萬元，感謝立委郭國文協助爭取教育部補助850萬元；市府教育局也爭取109至111年「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」總計約1.2億元補助，全面改善廚房設備品質。六甲國小也獲得中央補助約3000萬元興建中央廚房，也將供應六甲及鄰近區域學校午餐，受惠學生可達2500人。

黃偉哲表示，校園食安是台南施政重點，市府近年鼓勵學校透過校際合作方式，以「經濟共享」概念整合學校午餐供應，以提升優質食材來源並減少學校午餐人力負擔，精進整體學校午餐辦理效能，近年推動成效良好，統計109學年中央廚房學校達46校，總計供應104所學校午餐，全市約4成學校受益。

麻豆國小校長王誌鴻表示，麻豆國小原廚房於民國66年到70年間分期建造，使用已逾40 年，因未符合現今法規規定，及為強化優質教學及完整校園空間規劃，配合「老舊校舍拆除整地與拆除重建」計畫已於民國107年5月拆除廚房。感謝市政府重視學童營養教育，編列預算努力奔走獲得補助費用，設立營養午餐廚房，未來可供應麻豆國小及鄰近行政區幾所小學總供餐人數可約達2000人，既可替午餐品質把關，也可兼顧學童營養，健康，衛生，安全並供應麻豆區及鄰近區域學校之營養午餐，減輕小校自辦午餐的壓力。