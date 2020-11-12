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露天燃燒要當心！ 空品不良季最高加重3.3倍罰鍰
秋冬為空品不良季節，露天燃燒被查獲，最高可加重3.3倍罰鍰。二期稻作已自10月底陸續收割，南市環保局也在易發生露天燃燒區域增加人力巡查，除透過空拍機空拍查核、追蹤，也搭配微型感測器，只要感測空品不良，立即採取稽查行動。
過去稻作收成後，農民常以焚燒方式處理到場，近幾年來經環保單位大力取締，農民明顯收斂，並且改變方式，如有效利用稻草覆蓋空地，降低飛沙，改善空氣品質；以及將稻草切碎，就地掩埋，增加土壤有機質含量；也有使用含分解菌在內的有機質肥料，加速稻草分解。南市環保局統計，去年疑似稻草露燃陳情共190件，告發5件；今年已陳情78件，告發6件。
環保局長謝世傑說，在單純人力稽查的年代，追查露天燃燒稻草較不易，現在科技發達，無人機、微感測器都能做更大範圍追蹤、零死角監測。10月到3月的空品不良季，若露天燃燒，一經查獲將依違反空氣汙染防制法加重處分，金額由1200元最高調整處3960以上10萬元以下罰鍰。
環保局指出，大面積燃燒稻草情形已不多見，所發現的多是小規模、短時間的燃燒，但仍會產生不利空氣品質的煙霧、異味，並也引來陳情。台南市露天燃燒免費陳情電話為0800-066666或1999。
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