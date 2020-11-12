嘉市湖子內區設「嫌惡設施」 市府採先進環保防汙管制

嘉義市湖子內區段徵收開發187公頃土地，其中15公頃作為「環保用地」，市府環保局目前已規畫興建灰渣掩埋場、底渣再利用廠、資源回收細分類廠和廚餘再利用廠等，由於都屬「嫌惡設施」，市議員鄭光宏昨希望向居民清楚說明。環保局長蕭令宜說，採用最先進環保汙染管制，不會是嫌惡設施，會再向居民溝通。

鄭光宏昨在議會質詢時指出，嘉義市廢棄物處理設施，目前僅有垃圾焚化廠與資源回收廠，在各縣市都在「垃圾大戰」時，環保用地的規畫能讓嘉市自主處理廢棄物的能力更加健全，確保市民生活品質。

鄭光宏說，湖子內重畫徵收的目的就是為了取得15公頃的環保用地，才符合徵收的公益性，興建環保處理設施勢在必行，但湖子內目前正在開發，有商業、住宅區等，在區段內興建嫌惡設施，要向居民清楚說明，汙染可以降到最低。

「汙染一定降到最低」，蕭令宜說，以灰渣掩埋場為例，是將焚化爐燃燒的「飛灰穩定化物」抓下，再以水泥固化，於環保用地上挖洞埋入，底層鋪設不透水層，再將水泥塊放入，不僅安全，待使用期滿時，也會恢復成綠地公園。

蕭令宜說，再以底渣再利用廠為例，將焚化爐燃燒剩下的灰燼，入廠後處理變成再利用物，透過防汙設備，廠區不會有煙竄出，不會製造汙染問題，這些都會再興建前開說明會，讓居民清楚了解。