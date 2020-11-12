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60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 主委魏鳳珍說，去年發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝
台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 主委魏鳳珍說，去年發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝

建廟百餘年台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 本月14日至18日將登場，廟方去年修繕時，經彩繪畫師蔡龍進意外發現11幅著名畫師潘麗水畫作，潘又是蔡的恩師，箇中巧合，更添話題。

白河內角太城宮奉祀城隍爺和太子爺，民國前15年前竣工，為當地信仰中心，歷經多年歲月，廟中丹青、壁畫剝落，梁柱腐蝕，屋瓦破損，民國47年時覓得白河內角里現址新建城隍廟，民國74年由里民魏秋香出資增建報。

去年因舊廟堂漏水，太城宮主任委員魏鳳珍及魏千芸堂姐妹斥資800萬元資助整修，並邀請知名廟宇彩繪畫師蔡龍進為廟宇整體重新彩繪，這也是建廟60多年來大規模修繕。

魏鳳珍說，整修時城隍爺指示，廟內舊壁畫彩繪及什家將雕塑依原樣保留，僅修補掉漆處就可，蔡龍進勘查時，意外發現內殿7幅橫幅、4幅大幅等未留名壁畫筆觸相當熟悉，依其人物特色及匠師筆鋒考究，確認為其老師－全國民族藝術類薪傳獎大師潘麗水作品。蔡龍進特要求廟方原樣保留。

太城宮副主委魏榮俊、總幹事魏文章表示，建廟迄今未辦過建醮及謝土儀式，為感謝城隍爺及太子爺長年庇祐地方平安，今年與鄰近的福德祠、三山宮聯合舉辦謝土祈安三朝清醮，11月14日至18日舉辦一系列廟會活動，18日下午6點30分並安排有平安宴，及白河內角太城宮廟口演藝文化、大型舞台、知名演藝人員表演，熱鬧可期。

台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 主委魏鳳珍說，去年發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝
台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 主委魏鳳珍說，去年發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝
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台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 主委魏鳳珍說，去年發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝
台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 廟方發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝
台南市白河區內角太城宮，60多年來首度辦理謝土祈安醮典， 廟方發現11幅畫作是出自著名畫師潘麗水之手。 記者謝進盛／翻攝

白河 壁畫 城隍爺

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