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3議員因台南議長選舉跑票 已恢復黨籍將申請入民進黨團

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員吳通龍。圖／翻攝自吳通龍臉書
台南市議員吳通龍。圖／翻攝自吳通龍臉書

民進黨台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍在2018年台南正副議長選舉時，因跑票支持退出民進黨參選議長的郭信良，遭民進黨中央停權1年半，10月底3人恢復民進黨籍，今天都表態將申請加入民進黨團。

民進黨團總召邱莉莉指出，目前黨團有19名民進黨籍議員以及1名台聯黨議員，共20人，由於之前陳怡珍、周麗津、吳通龍曾經違反黨團一致性行為，若要重新加入須經黨團開會同意。

陳怡珍表示，她會做好議員的本分職責，一樣支持民進黨的相關政策，配合民進黨運作，會循程序加入民進黨團。

周麗津說，她傾向加入黨團運作，這幾天就會提出申請，「我是民進黨籍，一定要加入民進黨運作才是一個團體」，將尊重程序來走。

吳通龍也說，陳怡珍和周麗津還未向他提及這件事，如果要加入，他會與他們採取一致性行動，要入黨團就一起加入。

若3人都順利通過民進黨團開會同意，民進黨團將有23人，不過台南市議會有56席次，仍未實質過半。

台南市議員周麗津（左）、陳怡珍（右）。圖／本報資料照片
台南市議員周麗津（左）、陳怡珍（右）。圖／本報資料照片

民進黨 台聯

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