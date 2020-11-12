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如何提高生育？翁章梁主張改善托育環境與張花冠不同調
嘉義縣人口跌破50萬人，如何搶救人口止跌回升？連日來議會總質詢引發議員關切，議員黃榮俊上午質詢，要求縣長翁章梁參考太保市，提高生育津貼，另廣設公立托兒所，吸引年輕人生育定居。
翁章梁認為，發生育津貼，不管1胎6千元、1萬或2萬元，只是發紅包鼓勵性質，對提高年輕夫婦生育作用不大，與其發生育津貼，不如改善托嬰環境，這部分中央列入規畫編預算改善。
翁章梁主張改善托育環境，與2年前，前縣長張花冠議會宣布，為搶救少子化，加倍發放生育補助，每胎發給1萬2千元不同調；翁章梁說，現代年輕人對生活價值與長輩不同，工作賺錢不再為孩子而活，為自己生活，甚至選擇不生育。
翁章梁說，台灣往工業化過程，人口減少流失往都市集中，這樣趨勢60年來沒有停止，最近10年加上戰後嬰兒潮人口老化少子化，人口減少更嚴峻，有人預估全台人口趨勢若沒變，到2050年全台將低於2千萬人。
翁指出，嘉縣停留單一農業內容，將無法滿足越來越高學歷人口，所以積極開發工業區增加就業機會，未來包括新增公館、南靖工業區，以及民雄航太園區開發，縣政新市鎮將積極擴大商業服務，增加服務業就業人口。
中正大學社會福利學系教授王德睦表示，人口減少與出生、死亡、遷移有關，目前台灣和各先進國家都面臨人口減少，嘉縣是農業區，人口外移現象更明顯，除創造就業機會讓遷移進來人數變多，如何提高生育，王德睦認為，晚婚是生育率下降原因，國外研究，生育津貼及托育措施無法立竿見影，但在經費有限下除非補助額有感，否則生育津貼較難成為顯著誘因，反倒建議優先改善托育環境，這樣對職場、家庭兩頭燒女性，托育措施改善會較有感，也較能促進女性生育意願。
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