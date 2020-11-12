快訊

境外+5！染疫印尼籍移工檢疫隱匿症狀沒說 指揮中心要開罰

推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何提高生育？翁章梁主張改善托育環境與張花冠不同調

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
如何提高生育？嘉義縣長翁章梁主張改善托育環境。記者魯永明／攝影
如何提高生育？嘉義縣長翁章梁主張改善托育環境。記者魯永明／攝影

嘉義縣人口跌破50萬人，如何搶救人口止跌回升？連日來議會總質詢引發議員關切，議員黃榮俊上午質詢，要求縣長翁章梁參考太保市，提高生育津貼，另廣設公立托兒所，吸引年輕人生育定居。

翁章梁認為，發生育津貼，不管1胎6千元、1萬或2萬元，只是發紅包鼓勵性質，對提高年輕夫婦生育作用不大，與其發生育津貼，不如改善托嬰環境，這部分中央列入規畫編預算改善。

翁章梁主張改善托育環境，與2年前，前縣長張花冠議會宣布，為搶救少子化，加倍發放生育補助，每胎發給1萬2千元不同調；翁章梁說，現代年輕人對生活價值與長輩不同，工作賺錢不再為孩子而活，為自己生活，甚至選擇不生育。

翁章梁說，台灣往工業化過程，人口減少流失往都市集中，這樣趨勢60年來沒有停止，最近10年加上戰後嬰兒潮人口老化少子化，人口減少更嚴峻，有人預估全台人口趨勢若沒變，到2050年全台將低於2千萬人。

翁指出，嘉縣停留單一農業內容，將無法滿足越來越高學歷人口，所以積極開發工業區增加就業機會，未來包括新增公館、南靖工業區，以及民雄航太園區開發，縣政新市鎮將積極擴大商業服務，增加服務業就業人口。

中正大學社會福利學系教授王德睦表示，人口減少與出生、死亡、遷移有關，目前台灣和各先進國家都面臨人口減少，嘉縣是農業區，人口外移現象更明顯，除創造就業機會讓遷移進來人數變多，如何提高生育，王德睦認為，晚婚是生育率下降原因，國外研究，生育津貼及托育措施無法立竿見影，但在經費有限下除非補助額有感，否則生育津貼較難成為顯著誘因，反倒建議優先改善托育環境，這樣對職場、家庭兩頭燒女性，托育措施改善會較有感，也較能促進女性生育意願。

嘉義縣人口跌破50萬人，如何搶救人口止跌回升？議員黃榮俊（左）上午質詢，要求縣長翁章梁（右）參考太保市，提高生育津貼，另廣設公立托兒所，吸引年輕人生育定居。記者魯永明／翻攝
嘉義縣人口跌破50萬人，如何搶救人口止跌回升？議員黃榮俊（左）上午質詢，要求縣長翁章梁（右）參考太保市，提高生育津貼，另廣設公立托兒所，吸引年輕人生育定居。記者魯永明／翻攝

生育補助 翁章梁 托育

延伸閱讀

阿里山區茶農採冬茶迎博茶會 茶會10元銅板換購品茗杯

【等不到的病床】回響／翁章梁：協助植物人家屬

嘉縣議員批綠執政少7千人 翁章梁：全台人口結構問題

議員指工程鑑定球員兼裁判 翁章梁：別從政黨角度切入

相關新聞

3議員因台南議長選舉跑票 已恢復黨籍將申請入民進黨團

民進黨台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍在2018年台南正副議長選舉時，因跑票支持退出民進黨參選議長的郭信良，遭民進黨中央...

如何提高生育？翁章梁主張改善托育環境與張花冠不同調

嘉義縣人口跌破50萬人，如何搶救人口止跌回升？連日來議會總質詢引發議員關切，議員黃榮俊上午質詢，要求縣長翁章梁參考太保市...

增進校園安全意識 長榮大學連日舉辦師生關懷座談會

長榮大學「為提高師生校園安全意識」，管理學院舉辦第二場「關懷座談會」、接下來4天資設、永續教育、人文、神學、環教學等學院...

影／二崙鄉民下跪陳抗拒蓋碾米廠 張麗善：尊重民意

三好米公司預定在雲林二崙鄉大庄段953地號申請設置碾米廠，由於該案在村庄中心點及國小旁，引發民眾反彈，質疑為何沒溝通就蓋...

台灣原生植物植樹活動 今起受理網路報名限額250名

台南市政府本月29日將在台灣蘭花生技園區，辦理109年台灣原生植物植樹活動，今天起受理網路報名，限額250名，有意者得把...

注意！台南下營市區禁行20噸以上大貨聯結車並加強取締

台南市政府因下營地區民眾不斷反映下營市區內道路常有大型車輛闖入，市區內道路路幅狹窄，無法提供足夠空間，用路人無法與大型車...

台南市府發表消防新月曆 不用猛男改採日常風

台南市消防局今天發表2021年消防月曆，以消防主題攝影比賽作品取代過去的消防猛男，呈現消防人員的日常。台南市長黃偉哲身著...

台南善化農會芝麻油與拌麵熱銷 今推新產品芝麻肉片紙

台南善化區農會今天發表新開發產品「咔芝肉片紙」，主打都會區與年輕族群、年節拜拜等消費客層。善化農會主打的產品芝麻粉一年可...

減少等待 新營營新醫院引進數位眼底鏡嘉惠患者

台南市新營營新醫院，近日新引進數位眼底鏡(免散瞳眼底檢查)醫療儀器，能節省等待散瞳劑作用時間，一般健保也適用，希望嘉惠更...

台南消防月曆不只秀肌肉 還拍出打火兄弟救災辛勞

台南市消防局今天舉辦「火速逆行者」攝影比賽頒獎，義消林政達以「掃射」作品獲得金牌獎，消防局並將得獎作品製成明年消防月曆，...

阿里山區茶農採冬茶迎博茶會 茶會10元銅板換購品茗杯

嘉義縣「高山茶都2020博茶會」21日起到30日，在阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處盛大登場，茶農忙採冬茶烘焙，搶博茶商...

不敵老化少子化！嘉縣人口跌破50萬唯獨太保市逆勢成長

農業縣嘉義縣受老化、少子化夾擊，加上就業機會少，青壯人口流失，老人突破10萬人，老人比例全台居冠，到10月底全縣人口剩5...

熱門新聞

誇張！曾被譽全球「最美小徑」見晴古道人為垃圾竟成堆

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

嘉義原華濟醫院不僅要經營長照 還有意重啟醫院

憑兩紙陳年公文 中央同意歸還胡璉故居土地給金門縣府

2020光棍節結婚脫單 新北目前有238對登記結婚

竹縣竹北、竹東、湖口7處 將興建社會住宅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。