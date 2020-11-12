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增進校園安全意識 長榮大學連日舉辦師生關懷座談會
長榮大學「為提高師生校園安全意識」，管理學院舉辦第二場「關懷座談會」、接下來4天資設、永續教育、人文、神學、環教學等學院將各自舉辦關懷座談會。校方另將在11月15日下午1點半到3點半，於演藝廳舉辦「玲・追思會」。
校長李泳龍表示，校園安全校方中程目標將會把校外周遭環境雜草叢生處，商議相關單位改成水泥硬鋪面，並與政府部會商議進行校外綠地認養；長程目標則與警政單位、社區鄰里協力共同邁向「安全社區國際認證」。
他說，將持續以系統式進行環境規畫，也會對夜間留校學習部分討論，請師生隨時注意自身安全，夜歸或需要陪同時，可以找警衛室協助。
學校秘書長管美燕表示，已與市府及派出所保持合作聯繫，校內也成立夜間巡守隊、發放警報器，並啟動諮商輔導制度與多元反應管道，而「虎皮同學我問你」APP也增加關鍵字推播資訊。
她說，鼓勵學生若對校園有任何意見，都可用多元反應管道進行反映，包含意見信箱webinfo@cjcu.edu.tw、諮商輔導關懷信箱icare@mail.cjcu.edu.tw及學生Q&A平台，校方收到訊息後，「會立即回覆」。
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