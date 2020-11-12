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影／二崙鄉民下跪陳抗拒蓋碾米廠 張麗善：尊重民意

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣議會議長沈宗隆（右二）代表議會接下陳情書，表態支持民意。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議會議長沈宗隆（右二）代表議會接下陳情書，表態支持民意。記者陳苡葳／攝影

三好米公司預定在雲林二崙鄉大庄段953地號申請設置碾米廠，由於該案在村庄中心點及國小旁，引發民眾反彈，質疑為何沒溝通就蓋廠？縣長張麗善本月6日前往現勘，當場勒令停工，並隨即與三好米協商；今天上午鄉親再發動上百人到縣議會陳抗，陳情民眾甚至下跪要議會及縣長主持公道，議長沈宗隆、縣長張麗善接下陳情書，表態站在民意立場，並向大家宣布已和三好米達成共識，該企業願意另在雲林科技工業區尋覓新地建廠。

三好米預定在二崙鄉大庄村建造土地面積約1公頃多的公糧烘乾中心，計可烘乾約690公頃的契作公糧，已獲農糧署許可，並取得雲林縣府容許使用同意，上月底原準備動工，但遭鄰近的大庄、庄西等村民強烈反對，上周五在工地發動抗議行動。

縣長張麗善當時即率縣府團隊前往會勘，允諾站在民意這邊，積極與三好米協商，然居民心急如焚，今天由村民集結起來成立的維護居住權益自救會率隊，發動七輛遊覽車、近300人至雲林縣議會陳抗，一群人高舉布條喊口號，情緒高漲，警方也到場戒護。

二崙鄉代鍾東榮說，該廠位置將設在旭光國小百米距離，且烘乾稻米過程會產生噪音，加上還有稻穀煙灰、粉塵，居民擔憂除了濁水溪揚塵，未來會有更危及大人小孩健康的疑慮。

張姓村民說，村落小路多，寬度大多僅有7米以下，大車進出有通行安全問題，造成人心惶惶，今天強烈表達請縣府廢止容許使用同意的訴求。

鍾姓村民今天坐著輪椅到縣議會「堅決反對到底！」，他表示，自己的田地離該廠僅有一線之隔，首當其衝，且三好米要到當地建廠前，事先未舉辦說明會或和大家溝通「說蓋就蓋」，無視大家的生活健康及安全。

縣議員廖偉晴、李明哲、廖秋萍、廖萬、游淑雲、邱世文、顏忠義等人也到場傾聽民意，表態支持居民訴求。縣長張麗善說，今天上午已再和三好米協商，雙方達成共識，三好米同意接受縣府建設課輔導，至雲林科技工業區尋覓合適土地建廠。

農業處長魏勝德說，縣府將會撤銷三好米原預定在二崙建廠的容許使用同意，待新址找到後，會再請三好米公司依照申請流程，申辦建照及使用許可等程序，保障居民權益也達成招商引資效益。

三好米公司預定在雲林二崙鄉設置碾米廠，由於該案在村庄中心點及國小旁，引發民眾反彈，今天上午上百位鄉親再至縣議會陳抗。記者陳苡葳／攝影
三好米公司預定在雲林二崙鄉設置碾米廠，由於該案在村庄中心點及國小旁，引發民眾反彈，今天上午上百位鄉親再至縣議會陳抗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）接下二崙鄉民的陳情書。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）接下二崙鄉民的陳情書。記者陳苡葳／攝影
雲林二崙鄉親今天發動上百人到縣議會陳抗，陳情民眾下跪要議會及縣長主持公道。記者陳苡葳／攝影
雲林二崙鄉親今天發動上百人到縣議會陳抗，陳情民眾下跪要議會及縣長主持公道。記者陳苡葳／攝影

張麗善 陳抗 自救會

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