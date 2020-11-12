台糖新庄農場滯洪池竣工 嘉義縣議員要求發電回饋地方

經濟部水利署第五河川局上午在嘉義縣義竹鄉，舉行「溪墘排水新庄農場滯洪池」啟用典禮，這是縣內5座台糖農場計畫開挖大型滯洪池完工的第3座，台糖將發包施設水面型太陽能光電系統，典禮結束，義竹議員黃金茂當場拿麥克風，要求將發電回饋金一定比例，提撥地方建設，場面尷尬。

黃金茂不滿說，第五河川局發包開挖滯洪池，將砂土挖走，施工期間，砂石車造成空汙交通問題，滯洪池完工蓄水，不能供灌使用，如今台糖又要做光電板，賺發電回饋金，地方未受益，台糖公館農場滯洪池完成光電板發電，他要求公平處理回饋地方；台糖代表說，會帶回總公司研議。

立委蔡易餘、水利署總工程司陳肇成、第五河川局長張庭華、縣府水利處及台糖代表、義竹鄉長黃阿家、代表會主席翁榮輝及鄉親2百餘人參加，見證工程完工，新庄滯洪池移交縣府管理。

107年823洪水造成義竹鄉、布袋鎮嚴重災情，為提高沿海承受災害韌性，免除民眾淹水之苦，水利署在義竹投入3億5千萬元建新庄滯洪池，108年6月13日開工，歷經1年3個月9月25日完工。

張庭華指出，新庄滯洪池工程汛期前完成土方清運及出入流工設施，5月豪雨來臨及時發揮功效，工程屬龍宮溪排水系統，位在地層下陷嚴重區，新庄農場滯洪池工程面積約45公頃，總蓄洪量達113.8萬立方公尺，搭配抽水站及預佈式抽水機等，預估效益可改善義竹、布袋地區約1千公頃淹水，與保護計畫區內約8千人。