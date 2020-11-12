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注意！台南下營市區禁行20噸以上大貨聯結車並加強取締
台南市政府因下營地區民眾不斷反映下營市區內道路常有大型車輛闖入，市區內道路路幅狹窄，無法提供足夠空間，用路人無法與大型車保持一定距離而增加危險，且大型車輛轉彎易有內輪差，大型車輛駕駛轉彎時容易產生視覺死角，市府交通局考量交通安全，針對下營市區內道路陸續設置多面禁行聯結車及20噸以上大貨車標誌。警方今天表示，因「仍有許多大型車輛駕駛視若無睹」，已派員加強取締，呼籲大車駕駛依指示路線行駛。
麻豆警分局長邱顯良指出，下營南外環道路已通車，且各配置1線汽車道、1線機車道，道路寬度足夠且能快速往返台84線、國道1號麻豆交流道，呼籲大型車輛駕駛多加利用，另下營市區道路中山路二段至公園路路段、公園路九分街至中山路路段均屬禁行路段，大型車輛駕駛如違規行駛，將會以違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款開罰，處9百元以上1800元以下罰緩，請駕駛人遵守道路標誌指示行駛，切勿違規，警方將加強派員安全巡視及違規取締，以維護用路人安全。
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