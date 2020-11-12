台灣原生植物植樹活動 今起受理網路報名限額250名

台南市政府本月29日將在台灣蘭花生技園區，辦理109年台灣原生植物植樹活動，今天起受理網路報名，限額250名，有意者得把握機會，以免向隅。

活動由南市府農業局、台灣原生植物保育協會等共同辦理，活動當日栽植樟樹、苦楝、台灣山桂花等約50種、2800株台灣原生樹種，透過活動增進民眾對原生樹種認識，採網路報名，額滿為止。

台南市長黃偉哲說，台灣擁有豐富的森林樹種，潛藏許多具有園藝、景觀潛力的樹木，原生植物在本土環境長期演化，相較於外來引進樹種，具有更好環境適應性及生態效益，若能適地適種，方能營造野生動、植物的生態廊道。