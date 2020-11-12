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台灣原生植物植樹活動 今起受理網路報名限額250名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣原生植物植樹活動，今起受理網路報名，圖為台南市政府農業局日前辦理植樹活動情形。記者謝進盛／翻攝
台灣原生植物植樹活動，今起受理網路報名，圖為台南市政府農業局日前辦理植樹活動情形。記者謝進盛／翻攝

台南市政府本月29日將在台灣蘭花生技園區，辦理109年台灣原生植物植樹活動，今天起受理網路報名，限額250名，有意者得把握機會，以免向隅。

活動由南市府農業局、台灣原生植物保育協會等共同辦理，活動當日栽植樟樹、苦楝、台灣山桂花等約50種、2800株台灣原生樹種，透過活動增進民眾對原生樹種認識，採網路報名，額滿為止。

台南市長黃偉哲說，台灣擁有豐富的森林樹種，潛藏許多具有園藝、景觀潛力的樹木，原生植物在本土環境長期演化，相較於外來引進樹種，具有更好環境適應性及生態效益，若能適地適種，方能營造野生動、植物的生態廊道。

農業局謝耀清表示，植樹活動11月29日上午8點半於後壁區台灣蘭花生物科技園第四期滯洪池舉行，這次利用園區滯洪池周邊閒置空間，並與周邊台糖造林地連結，移除入侵植物，栽植台灣原生樹種，建立台灣原生植物教育場域， 未來除發展蘭花的內外銷外，也能開展生態旅遊。

台灣原生植物植樹活動，今起受理網路報名，圖為台南市政府農業局日前辦理植樹活動情形。記者謝進盛／翻攝
台灣原生植物植樹活動，今起受理網路報名，圖為台南市政府農業局日前辦理植樹活動情形。記者謝進盛／翻攝

滯洪池 生技 黃偉哲

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