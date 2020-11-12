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台南善化農會芝麻油與拌麵熱銷 今推新產品芝麻肉片紙

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化農會芝麻油與拌麵熱銷，今推新產品芝麻肉片紙與芝麻飲品。記者周宗禎／攝影
台南善化農會芝麻油與拌麵熱銷，今推新產品芝麻肉片紙與芝麻飲品。記者周宗禎／攝影

台南善化區農會今天發表新開發產品「咔芝肉片紙」，主打都會區與年輕族群、年節拜拜等消費客層。善化農會主打的產品芝麻粉一年可賣500多萬，善化農會芝麻拌麵更是全台銷量第一，還外銷加拿大，希望新產品再度暢銷。農會也宣布「胡麻美食趴」14、15 日舉辦，歡迎民眾來品嘗。

善化農會總幹事洪錦秀表示，今年善化農會契作芝麻面積117公頃，芝麻油品質佳深受消費者歡迎，旗山不老傳奇、善化三鮮台、下營紅蟳薑母鴨等3家在地知名業者採用善化本產芝麻油，成本比進口油貴3倍，業者還是樂於採用，因為消費者喜歡。

洪錦秀指出，善化是全國主要胡麻產區，善化區農會透過與農民契作方式，保價收購農民栽種胡麻，產量多且品質優良，為開拓胡麻市場，農會融入現代消費者飲食習慣及養生觀念，推出多樣胡麻農產品如胡麻油、芝麻粉、芝麻拌麵、光文糕、芝麻糕等，深受消費者喜愛，今年更推出黑芝麻五穀飲，強調100%在地食材，不添加任何防腐劑及人工香料，最近將推出芝麻杏仁脆片肉乾，嚴選 100%臺灣豬肉及選用善化在地黑芝麻製作而成，實在美味又健康。

為推廣善化在地胡麻、促進消費並增加在地農民收益，今年以「善化美食趴」為主題，舉辦「善化美食趴‧胡麻作陣呷-2020 台南胡麻季產業文化活動」，本周末14 日、15 日在善化區農會熱鬧登場，活動時間上午10時到下午3時，邀請貴賓到場參與「胡麻作伙-開鍋儀式」，同台推薦善化胡麻給全國各界，為活動揭開序幕。

活動兩日不僅準備了麻油雞、芝麻麵兩項胡麻料理免費品嘗，更在展售館內安排「胡麻Live秀」，現場進行胡麻料理烹飪教學、試吃品嘗，活動期間善化區農會祭出促銷優惠，展售館內購買善化區農會胡麻自產品或冰品九折優惠、胡麻油 500ml特價優惠500元1瓶、胡麻清油500ml特價優惠520元1瓶，滿額還可參加抽抽樂。

活動當天邀請善化區內國民小學、善化區內社區發展協會、好時光樂團共襄盛舉，並有善化在地社團及街頭藝人的精彩表演。現場還有青農市集販售優質農產品，讓民眾買得開心、吃得安心。民眾還可報名棉花糖製作、胡麻榨油等 DIY 活動，名額有限，額滿為止。

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