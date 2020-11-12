台南市府發表消防新月曆 不用猛男改採日常風

台南市消防局今天發表2021年消防月曆，以消防主題攝影比賽作品取代過去的消防猛男，呈現消防人員的日常。台南市長黃偉哲身著特搜隊員服裝出席發表會，盼民眾多鼓勵消防人員。

台南市政府消防局長李明峯表示，台南市首次以舉辦攝影比賽方式，從參賽作品中挑選適合各月份主題的作品，再搭配防災、防火及救護等宣導小常識，印製獨一無二的消防月曆，不再是以近年常見的消防猛男為主題，希望民眾可了解多元化的消防勤務及日常。

新月曆封面照片在台南著名景點奇美博物館取景，以5名消防隊員手持各項救難工具為主題，各月份的主題照片除有火災現場、消防人員搶救傷患畫面，還有住宅警報器安裝、心肺復甦術教學等宣導。

黃偉哲在發表會中指出，透過攝影比賽可讓許多消防弟兄姊妹英勇身影被留下來，也肯定其在火場或救難過程中出生入死為搶救市民生命財產的努力，今年更獲得奇美實業贊助1萬份月曆，讓好事可以成真。

黃偉哲說，這次的消防月曆不用肌肉男，或找俊男、美女為主題，而是以消防弟兄姐妹的英勇身影為主題，不僅獨特也非常值得肯定，希望市民朋友透過新月曆能多了解消防人員的辛苦，多給予鼓勵。