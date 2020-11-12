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減少等待 新營營新醫院引進數位眼底鏡嘉惠患者

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營營新醫院引進數位眼底鏡儀器，嘉惠患者，一般健保適用。記者謝進盛／翻攝
台南新營營新醫院引進數位眼底鏡儀器，嘉惠患者，一般健保適用。記者謝進盛／翻攝

台南市新營營新醫院，近日新引進數位眼底鏡(免散瞳眼底檢查)醫療儀器，能節省等待散瞳劑作用時間，一般健保也適用，希望嘉惠更多患者

營新醫院眼科主任鄭理想說，這項視力儀器檢查，沒有視力模糊、畏光等副作用，民眾若是高度使用3C產品、長期配戴隱形眼鏡、眼睛容易乾澀、中高度近視、有青光眼家族病史、眼睛常感覺漲痛、或最近有視力模糊或減退者，都可來求診，由醫師進一步檢查。

他指出，特別是糖尿病患者，根據衛生福利部國民健康署資料顯示，糖尿病患者失明是一般人的25倍，10年後發病率上升至60%，20年內病變發病率更升高至90%，在健保規範中，更是提供糖尿病患者每年一次必需的追蹤的檢查，定期追蹤檢查可減少50%失明機率。

鄭理想表示，糖尿病患視網膜病變，黃斑部水腫、網膜出血、玻璃體出血等，常常是透過眼底檢查發現的，傳統檢查方式，須先點入散瞳劑，等待藥效約30分鐘發揮後才能做檢查，檢查結束後，依每個人體質不同，視力模糊和畏光等副作用，不適合開車或騎車，會有安全疑慮，所以多會要求有家人陪同，最多甚至要6-8小時藥效才能完全消失，若在醫學中心院檢查更耗費時間，歡迎來營新醫院快速篩檢。

台南新營營新醫院引進數位眼底鏡儀器，嘉惠患者，一般健保適用。記者謝進盛／翻攝
台南新營營新醫院引進數位眼底鏡儀器，嘉惠患者，一般健保適用。記者謝進盛／翻攝

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