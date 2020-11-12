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阿里山區茶農採冬茶迎博茶會 茶會10元銅板換購品茗杯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣「高山茶都2020博茶會」21日起到30日，在阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處盛大登場，茶農忙採冬茶烘焙，搶博茶商機。圖／縣府提供
嘉義縣「高山茶都2020博茶會」21日起到30日，在阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處盛大登場，茶農忙採冬茶烘焙，搶博茶商機。圖／縣府提供

嘉義縣「高山茶都2020博茶會」21日起到30日，在阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處盛大登場，茶農忙採冬茶烘焙，搶博茶商機，為避免去年停車位不足，縣府今年租地闢建500個停車位，另安排歷屆獲獎茶農展售，較去年減少近半攤商，還規畫阿里山咖啡展售。

因應新冠疫情，博茶活動期間，服務人員在民眾入場前會用酒精消毒，為降低感染風險，現場不提品茗杯具，縣長翁章梁邀請民眾自行攜帶環保杯具，會場準備精美設計「品茗杯」，在大會服務處以銅板價10元購買，數量有限。

為讓遊客親身體驗高山茶都精髓，縣府與大地假期旅遊網合作，推出高山茶都1日遊、2日遊限定遊程，參加遊程遊客贈送博茶會特製杯子，博茶會推出系列茶文化親子體驗DIY。

議員何子凡鑑於去年首次在中埔舉辦博茶，遭詬病停車位不足，交通接駁動線未安排等問題，以及地點選擇，質詢縣長翁章梁問說，「博茶準備好了嗎？」，翁章梁說，選中埔是接近茶區，交通便利，今年租地闢500個停車位，假日增加停車場及接駁服務，另安排歷屆獲獎茶農展售集中停車場附近，方便採購，攤商數近50攤較去年減少近半，還規畫阿里山咖啡展售。

今年博茶會以「TEA & ART」為規劃重點，8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，並有6大類的茶文化DIY，以藝術、創意的活動方式，引領民眾進入嘉縣「茶鄉」；未來4、5年期間，將陸續以設計、生活、潮流等為走向，塑造屬於嘉義縣茶文化特色活動。

嘉義縣「高山茶都2020博茶會」21日起到30日，在阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處盛大登場，茶農忙採冬茶烘焙，搶博茶商機。圖／縣府提供
嘉義縣「高山茶都2020博茶會」21日起到30日，在阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處盛大登場，茶農忙採冬茶烘焙，搶博茶商機。圖／縣府提供

阿里山 翁章梁 嘉義

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