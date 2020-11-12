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不敵老化少子化！嘉縣人口跌破50萬唯獨太保市逆勢成長

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣唯一人口成長的太保市，市公所暑假免費招待小朋友到市區室內主題樂園棒棒鯨奇樂園玩樂，市長黃榮利(左)在彩球池與小朋友同樂。圖／聯合報資料照片
嘉義縣唯一人口成長的太保市，市公所暑假免費招待小朋友到市區室內主題樂園棒棒鯨奇樂園玩樂，市長黃榮利(左)在彩球池與小朋友同樂。圖／聯合報資料照片

農業縣嘉義縣受老化、少子化夾擊，加上就業機會少，青壯人口流失，老人突破10萬人，老人比例全台居冠，到10月底全縣人口剩50萬零117人，原縣府民政處估計到本月底才會跌破50萬人，結果昨天光棍節就提前跌破50萬共49萬999人，18鄉鎮市唯獨縣治太保市人口逆勢成長3萬8516人，去年新生兒297 人。

議會國民黨團書記長李國勝議員日前才質詢縣長翁章梁，就任2年人口流失逾7千人，加上前縣長陳明文、張花冠執政，綠營執政19年來，人口不斷減少流失，要求翁章梁搶救人口，增加就業，吸引年輕人返鄉工作結婚生育。

人口不斷流失減少，對地方轉型發展是一大警訊，李國勝說，目前山海區2席立委可能減少只剩一席；民政處戶政科每天統計各戶政所遷出遷入及出生死亡人數加減，到昨天下午跌破50萬人，以死亡人數多於出生，生不如死，每月平均減少300多人，要止跌回升不易。

翁章梁說，人口減少流失，是全台人口老化、少子化結構問題，他積極開發工業區增加就業，包括新增公館、南靖工業區，以及民雄航太園區開發中，另擴大商業基礎，增加服務業就業，縣府擬訂策略搶救人口減少流失。

2年前，前縣長張花冠任內說，嘉縣老苦窮，財政困難，人口老化及出生率低，雙雙全台居冠，為搶救少子化，宣布加倍發放生育補助，每胎發給1萬2000元。

太保市為增加人口，發展精緻農業，增加就業，推動青農返鄉及社會福利，轄內有高鐵車站、故宮南院等，又配合制訂「生育補助金發放自治條例」發第一胎生育津貼1萬元、第二胎2萬元，依胎次計算第7胎以上最高補助8萬元，去年全市出生人數297人，為全縣唯一人口成長鄉鎮市。

生育補助 翁章梁 老化

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