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品茶之餘還能賞美景 「2020嘉義博茶會」小旅行出爐!

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（前）邀請全國民眾參加2020嘉義博茶會。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣長翁章梁（前）邀請全國民眾參加2020嘉義博茶會。記者莊祖銘／翻攝

2020嘉義博茶會11月21日至30日預計在中埔鄉農會金蘭分部登場，結合茶葉與藝術，共有8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，及6大類的茶文化DIY，更和旅行社合作，推出高山茶都1日遊、2日遊限定遊程，讓遊客在品嘗茶飲的同時，能進一步認識嘉義在地之美。

今年的「高山茶都．2020嘉義博茶會」，以「茶藝術」為核心，重新展現茶的多元樣貌，以「茶、色」為主題，邀請全國遊客來到四大茶區，品茶四季，五感體驗，將茶文化呈現在生活日常和民眾之前。

縣長翁章梁說，去年活動吸引18萬人次參觀，今年有望突破20萬，今年活動結合茶文化親子體驗DIY、茶粽DIY、茶香包DIY、茶禮儀等教學體驗；茶文化講座邀請許效舜、賴正南、陳俊良等大師開講，每場次限量100人。

文化觀光局也和旅行業者合作推出在地文化小旅行，局長許有仁表示，博茶會期間，天天舉辦「高山茶都」一日或二日遊程，帶遊客暢遊大阿里山，到嘉義縣4大產茶區梅山、番路、竹崎、阿里山鄉體驗茶鄉文化。

一日遊首站安排在頂湖環湖步道，品嘗森林芬多精，接著體驗森林茶席，享用茶香精緻便當和冰涼愛玉午餐，再前往嘉義博茶會。

二日遊行程首日先前往位於阿里山公路旁的博茶會會場，享用午餐後沿著阿里山公路前往迷糊步道，在鄒族樂野部落自己做愛玉，接著觀賞阿里山最著名的夕陽；第2天前往頂湖步道並享用特色午餐，再轉往以雲海聞名的二延平步道。

博茶會現場除了茶文化展區，也推出一系列的茶產業展覽和體驗，讓遊客了解嘉義縣高山茶的特色與價值，還有132攤市集和優質茶葉的田野市集，展示嘉義縣各地農特產。

在頂湖環湖步道，品嘗森林芬多精，體驗森林茶席，成為嘉義小旅行首選。記者莊祖銘／翻攝
在頂湖環湖步道，品嘗森林芬多精，體驗森林茶席，成為嘉義小旅行首選。記者莊祖銘／翻攝
在頂湖環湖步道，品嘗森林芬多精，體驗森林茶席，成為嘉義小旅行首選。記者莊祖銘／翻攝
在頂湖環湖步道，品嘗森林芬多精，體驗森林茶席，成為嘉義小旅行首選。記者莊祖銘／翻攝

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