林內鄉代會列3理由 將鄉長送監察院查違法

雲林縣林內鄉民代表黃清得今天提案，指稱鄉長張維崢違法動用第二預備金租禮賓車當鄉長座車、公益基金使用名目不符等3理由，要將張維崢移送監察院調查，逾半代表表決同意。

張維崢表示，為了行銷林內鄉發展，2018年構想編列預算租用禮賓車，2019年經代表會審議預算通過，招標過程公開透明，如今代表會要將他移送監察院，他尊重代表會的職責。

張維崢強調，自己依法行政，如有不法，歡迎直接送司法單位調查。

黃清得今天在代表會提案，指稱張維崢不顧預算法的規定，違法運用第二預備金，將租賃禮賓車作為鄉長座車，同時擔任鄉長6年多來不曾到雲林縣政府參加縣務會議和公益基金使用名目不符。

黃清得認為，張維崢已不足為一鄉之長，要求移送監察院調查。出席的9名代表中，有7人附議及表決通過。