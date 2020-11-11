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嘉縣農會總幹事遴選 梅山鄉三人角逐成「一級戰區」
農會總幹事登記第三天，義竹鄉現任總幹事，同時也是現任立委翁重鈞胞弟翁永寧，今天下午由翁重鈞、縣議員黃金茂、詹琬蓁，和前鄉長顏蔡淑惠等人陪同，登記參選農會總幹事；據地方透露，綠營原有意推人競選，考量翁掌握過半票數，加上今年已63歲，2年後就退休，本屆可能不推人選。
嘉義縣農會以及18鄉鎮市明年總幹事遴選，本月9日開始登記，截至今日各鄉鎮共有21人參選，包含東石鄉張淑芬，新港鄉林雅欣，大林鎮簡維彥，竹崎大埔地區林孟怡，梅山鄉黃世裕，布袋鎮林瑞蓬，中埔鄉李碧雲，朴子市田志強，阿里山鄉劉家顯，義竹鄉翁永寧，溪口鄉劉純婷，水上鄉林滄賢，鹿草鄉陳健平，民雄鄉涂文生，太保市黃麗貞，六腳鄉陳宥樺以及嘉義縣農黃貞瑜，均為現任總幹事。
除了現任總幹事當仁不讓，也有鄉長派子弟兵出征，嘉義縣梅山農會被視為「一級戰區」，現任農會總幹事黃世裕已登記追求4年霸，鄉公所農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽都已登記挑戰。
地方人士透露，這次梅山鄉農會總幹事選舉，就像上次梅山鄉長的延續，據了解，梅山鄉長林俊謀擔心提名人資格被刷下，刻意提2名新人，高層雖曾多次建議林這次不要提人，讓黃做滿到65歲退休，但林不願意；林俊謀私下也強調，對於這次農會總幹事改選相當有信心。
另外，民雄鄉農會現任總幹事涂文生前天已經完成登記，他表示，長期從事農會業務，是績優總幹事，不擔心他人挑戰。
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