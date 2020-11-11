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嘉縣農會總幹事遴選 梅山鄉三人角逐成「一級戰區」

聯合報 / 記者莊祖銘卜敏正／連線即時報導
義竹鄉農會總幹事翁永寧（前排右一）今日下午在眾多議員和鄉民代表陪伴下，至嘉義縣政府辦理登記參選農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供
義竹鄉農會總幹事翁永寧（前排右一）今日下午在眾多議員和鄉民代表陪伴下，至嘉義縣政府辦理登記參選農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供

農會總幹事登記第三天，義竹鄉現任總幹事，同時也是現任立委翁重鈞胞弟翁永寧，今天下午由翁重鈞、縣議員黃金茂、詹琬蓁，和前鄉長顏蔡淑惠等人陪同，登記參選農會總幹事；據地方透露，綠營原有意推人競選，考量翁掌握過半票數，加上今年已63歲，2年後就退休，本屆可能不推人選。

嘉義縣農會以及18鄉鎮市明年總幹事遴選，本月9日開始登記，截至今日各鄉鎮共有21人參選，包含東石鄉張淑芬，新港鄉林雅欣，大林鎮簡維彥，竹崎大埔地區林孟怡，梅山鄉黃世裕，布袋鎮林瑞蓬，中埔鄉李碧雲，朴子市田志強，阿里山鄉劉家顯，義竹鄉翁永寧，溪口鄉劉純婷，水上鄉林滄賢，鹿草鄉陳健平，民雄鄉涂文生，太保市黃麗貞，六腳鄉陳宥樺以及嘉義縣農黃貞瑜，均為現任總幹事。

除了現任總幹事當仁不讓，也有鄉長派子弟兵出征，嘉義縣梅山農會被視為「一級戰區」，現任農會總幹事黃世裕已登記追求4年霸，鄉公所農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽都已登記挑戰。

地方人士透露，這次梅山鄉農會總幹事選舉，就像上次梅山鄉長的延續，據了解，梅山鄉長林俊謀擔心提名人資格被刷下，刻意提2名新人，高層雖曾多次建議林這次不要提人，讓黃做滿到65歲退休，但林不願意；林俊謀私下也強調，對於這次農會總幹事改選相當有信心。

另外，民雄鄉農會現任總幹事涂文生前天已經完成登記，他表示，長期從事農會業務，是績優總幹事，不擔心他人挑戰。

現任議員也是前鄉長黃金茂（右）今天陪同義竹鄉農會總幹事翁永寧（左）登記參選義竹鄉農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供
現任議員也是前鄉長黃金茂（右）今天陪同義竹鄉農會總幹事翁永寧（左）登記參選義竹鄉農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供
義竹鄉農會總幹事翁永寧下午到嘉義縣政府辦理登記參選農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供
義竹鄉農會總幹事翁永寧下午到嘉義縣政府辦理登記參選農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供
立委翁重鈞（前排右一）陪同胞弟翁永寧(前排左一)今日下午登記參選義竹鄉農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供
立委翁重鈞（前排右一）陪同胞弟翁永寧(前排左一)今日下午登記參選義竹鄉農會總幹事。圖／立委翁重鈞提供

嘉義 大埔

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