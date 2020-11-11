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台南各農會總幹事周五截止登記 下營學甲競爭激烈
台南市各農會總幹事本周五下午4點截止登記，除現任總幹事多數尋求連任，有意角逐上陸續浮現，外界評估，下營、學甲農會被視為一級戰區，將有番激戰。
台南市政府農業局說，今天有現任總幹事新營農會林玲昭、大內農會楊新有、七股農陳崇欣、下營農會黃冠琳、北門農會洪明農、山上農會許弘霖、玉井農會莊文洲、南化農會溫進添等人完成登記。
另外，台南市農會總幹事吳正仁兩屆將退休，同陣營的中華民國農會農化廠員工吳嘉仁今也完成登記，據知，在野派也將推出人選，周五前將明朗。
熟諳農會生態人士說，下屆台南市各區農會，以下營、學甲兩區競爭最激烈，當權派與在野派雙方實力相當，但現任下營農會總幹事黃冠琳、學甲農會總幹事李曉軍都是績優總幹事，享有應先遴聘優勢，面對對手勢力反撲，連任之路仍有變數。
另外，官田農會現任總幹事林正容將屆退，農會保險部主任林定億、湖山辦事處主任胡富勝都已登記出馬，競爭將難免。
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