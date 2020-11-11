基層農會總幹事遴選登記第三天 雲林登記熱絡

基層選舉前哨戰開打！各地農會代表、理監事及總幹事改選將於明年辦理，總幹事遴選候選人本月9日至13日開始登記，雲林縣目前已有22人完成登記，其中有多個鄉鎮市農會出現新人挑戰尋求連任的現任總幹事，競爭相當激烈，而新任總幹事預定3月15日完成聘任。

雲林縣農業處這幾天熱鬧滾滾，現任農會總幹事及有意角逐席位的新秀，陸續完成登記手續，而全縣21席總幹事中，20位現任總幹事均有意爭取連任，惟目前已登記候聘人中，有6位新秀欲挑戰現任，包括斗六、斗南、虎尾、北港等鄉鎮皆有競爭情形。

今天登記第三天，現任總幹事口湖鄉呂惠玲、四湖鄉吳勁葦、虎尾鎮黃鈺惠、縣農會簡明欽、西螺鎮廖錦富、水林鄉洪丁仁、北港鎮林翠香、麥寮鄉許浚杰、土庫鎮黃萬聰、崙背鄉李麗華、東勢鄉陳倉富、斗南鎮張燕容、林內鄉黃國洲、二崙鄉李達彥、台西鄉林添祥、斗六市張喬復已完成登記，僅褒忠鄉、古坑鄉、莿桐鄉及大埤鄉尚未登記。

其他登記者包括前北港鎮長張勝智、斗六農會職員黃弘志、元長農會職員李佩怡、前雲林縣議員簡慈坊、資深金融機構人員宋景鈴，前虎尾農會保險部主任蔡武吉。

農業處指出，現任21位總幹事中有17位為績優總幹事，皆需經地方主管機關及農委會評分、面試。新人對上績優總幹事「有得拚」，除學經歷、品德操守和工作表現須達60分才能參加農委會面試，總分數還得拿到90分以上才有贏面。