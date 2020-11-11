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補教業者違法載運幼童 嘉縣議員：不要讓憾事再發生

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員黃嫈珺接獲民眾檢舉，縣政府放任補教業者違規接送孩童上下課。圖／議員黃嫈珺提供
嘉義縣議員黃嫈珺接獲民眾檢舉，縣政府放任補教業者違規接送孩童上下課。圖／議員黃嫈珺提供

去年3月29日嘉義縣朴子市補習班車與耕耘機相撞重大車禍，一名學生重傷昏迷，成為植物人；今天上午議員黃嫈珺在質詢時表示，仍有家長向她投訴，補教業者為了節省成本，用私家車而非政府核可的職業駕駛，載送小朋友上下課，顯見這件事根本沒有讓政府單位學到教訓。教育處長陳添丁表示，未來也會提高頻率和次數，加重對業者的處罰，讓憾事不再發生。

去年車禍，年僅15歲，就讀朴子的蔡亭羽傷重成為植物人，蔡媽媽今天上午也透過錄音表達想法，她說現在為了照顧女兒，背負著沉重的經濟壓力，「每天時間都過得特別漫長」，她也希望這種事不要發生在別人身上，做家長的都希望小孩能「開開心心地出門，平平安安地回家」，希望公部門拿出公權力、補教業者拿出良心，徹底保護學生安全。

黃嫈珺說，她知道這些規範會讓業者成本提高，甚至有很多議員、代表都會替業者關說，但她就是想讓這些議員、業者明白，小孩子被送去補習班，無非希望在學業上獲得進步，但最基礎的要求就是保障他們的安全。

黃嫈珺也建議教育局直接去補習班稽查，而不是在校門口守株待兔，公部門應該要有抗壓性，秉持著正義跟良心，在這個位子上應該要做對的事情。

教育處長陳添丁對此公開道歉，承認在稽查方面做得不夠好，呼籲補習班、幼兒園不要為了節省成本，聘用私人駕駛，要拿出道德良心，不要等到發生重大事件後，才開始反省。

陳添丁說，目前稽查了100多次，僅裁罰11次，未來會加強頻率和次數，對於未依規定的業者將會給予重罰，希望能產生殺雞儆猴的效果。

縣府幼兒教育科科長林銘懋表示，載運國小或學齡前幼童的交通車駕駛年齡要在65歲以下、持有職業駕駛執照，且兩年內無交通違規，車輛必須塗上規定的顏色並寫上幼兒園名稱、出產日期，且十年定期更換一次，否則將處6000元以上3萬元一下罰鍰。

縣議員黃嫈珺表示，政府單位該要有抗壓性，秉持著正義跟良心，在這個位子上應該要做對的事情。記者莊祖銘／翻攝
縣議員黃嫈珺表示，政府單位該要有抗壓性，秉持著正義跟良心，在這個位子上應該要做對的事情。記者莊祖銘／翻攝
幼兒教育科科長林銘懋表示，載運國小或學齡前幼童的交通車必須塗上規定的顏色並寫上幼兒園名稱、出產日期。圖／幼兒教育科提供
幼兒教育科科長林銘懋表示，載運國小或學齡前幼童的交通車必須塗上規定的顏色並寫上幼兒園名稱、出產日期。圖／幼兒教育科提供

補習 幼兒園 植物人

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