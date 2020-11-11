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補教業者違法載運幼童 嘉縣議員：不要讓憾事再發生
去年3月29日嘉義縣朴子市補習班車與耕耘機相撞重大車禍，一名學生重傷昏迷，成為植物人；今天上午議員黃嫈珺在質詢時表示，仍有家長向她投訴，補教業者為了節省成本，用私家車而非政府核可的職業駕駛，載送小朋友上下課，顯見這件事根本沒有讓政府單位學到教訓。教育處長陳添丁表示，未來也會提高頻率和次數，加重對業者的處罰，讓憾事不再發生。
去年車禍，年僅15歲，就讀朴子的蔡亭羽傷重成為植物人，蔡媽媽今天上午也透過錄音表達想法，她說現在為了照顧女兒，背負著沉重的經濟壓力，「每天時間都過得特別漫長」，她也希望這種事不要發生在別人身上，做家長的都希望小孩能「開開心心地出門，平平安安地回家」，希望公部門拿出公權力、補教業者拿出良心，徹底保護學生安全。
黃嫈珺說，她知道這些規範會讓業者成本提高，甚至有很多議員、代表都會替業者關說，但她就是想讓這些議員、業者明白，小孩子被送去補習班，無非希望在學業上獲得進步，但最基礎的要求就是保障他們的安全。
黃嫈珺也建議教育局直接去補習班稽查，而不是在校門口守株待兔，公部門應該要有抗壓性，秉持著正義跟良心，在這個位子上應該要做對的事情。
教育處長陳添丁對此公開道歉，承認在稽查方面做得不夠好，呼籲補習班、幼兒園不要為了節省成本，聘用私人駕駛，要拿出道德良心，不要等到發生重大事件後，才開始反省。
陳添丁說，目前稽查了100多次，僅裁罰11次，未來會加強頻率和次數，對於未依規定的業者將會給予重罰，希望能產生殺雞儆猴的效果。
縣府幼兒教育科科長林銘懋表示，載運國小或學齡前幼童的交通車駕駛年齡要在65歲以下、持有職業駕駛執照，且兩年內無交通違規，車輛必須塗上規定的顏色並寫上幼兒園名稱、出產日期，且十年定期更換一次，否則將處6000元以上3萬元一下罰鍰。
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