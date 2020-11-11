快訊

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

新冠肺炎疫苗受試者平台開放 不到2小時已破千人登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持者捧鮮花湧入雲林議會 張麗善：不負鄉親所託

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
今天上午近30位婦女手捧花束湧入雲林縣議會，為縣長張麗善（右）加油打氣。記者陳苡葳／攝影
今天上午近30位婦女手捧花束湧入雲林縣議會，為縣長張麗善（右）加油打氣。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善昨在議會「拔官」，今天有近30位支持者湧入縣議會獻花，表示要為張打氣，並感謝她決心解決雲林縣空汙及環境問題；張麗善說，調職人事已定，希望未來環保團隊能更嚴謹，群策群力面對及解決問題，不負鄉親所託。

今天上午一群來自斗六及斗南的婦女，手捧鮮花湧入縣議會等候議會總質詢中場休息，當縣長張麗善走出議場時突然「被驚喜」，直呼「未料到支持者現身獻花」。

婦女代表說，昨天議會總質詢大家都有看到轉播，在談論有關環境汙染議題時，也看見縣長緊閉雙唇、氣到發抖的狀態，大家深感不捨，後縣長當場撤換環保局長，以示解決環保困境的決心，讓鄉親們為之動容，昨晚大家才臨時決定今天要向縣長送上鮮花，表達支持，並為她加油打氣。

「謝謝鄉親的支持！」原本臉色凝重的張麗善聽完支持者的言語如釋重負，但也嚴肅的表示，「縣政推動不僅要對議員負責，更要對全民負責、苦民所苦，為了鄉親，希望外界都能理解這份決心」。

昨日議會結束後，遭拔官的環保局長鄭育麟已轉調參議，並請長假，張麗善說，之後有再與其溝通，希望他調任參議一職後，秉其專業，繼續給予縣政相關建言。

而針對昨日質詢中提及的環境汙染個案廠商，縣府也已執行全日24小時監控，並對該案進行改善輔導，張麗善重申，縣府一定會捍衛民眾呼吸一口新鮮空氣的權利。

原本臉色凝重的張麗善（中）聽完支持者的鼓勵言語如釋重負，她也希望外界能理解她想為全民生活努力的決心。記者陳苡葳／攝影
原本臉色凝重的張麗善（中）聽完支持者的鼓勵言語如釋重負，她也希望外界能理解她想為全民生活努力的決心。記者陳苡葳／攝影

張麗善 斗六

延伸閱讀

新聞眼／拔官警惕意味濃 看誰還敢怠忽職守

雲林環保局長挨批 張麗善議會拔官

張麗善與柯文哲午間吃播 強調「雲林豬肉零瘦肉精」

登上摩天輪喝咖啡是什麼滋味？張麗善今晚告訴你

相關新聞

支持者捧鮮花湧入雲林議會 張麗善：不負鄉親所託

雲林縣長張麗善昨在議會「拔官」，今天有近30位支持者湧入縣議會獻花，表示要為張打氣，並感謝她決心解決雲林縣空汙及環境問題...

嘉義原華濟醫院不僅要經營長照 還有意重啟醫院

三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意重新開設醫院，公司表示，...

大咖來了！嘉義市跨年晚會有黃明志

嘉義市府文化局規畫今年跨年晚會，公布來表演藝人最大咖的有黃明志、黃妃等人，還有魏嘉瑩、陳瑾緗、徐樂芸、林芯儀、吳勇濱、陳...

嘉義市流感疫苗僅剩1470劑 衛生局緊急採購

嘉義市衛生局採購9萬9千劑疫苗，扣除預定要施打對象，目前僅剩1470劑，多名市議員擔憂有需求的民眾恐打不到，市府衛生局長...

台南黎明中學與美國國際學校簽約 助資優生直攻醫學院

台南市黎明中學為協助有意願的資優學生直攻美國醫學系，與台僑在美國創辦的ASA國際中學簽約 協助黎明的學生進入美國醫學院。

愛你肺盡心思 雲林健康講座1112登場

國際扶輪3523地區文華扶輪社獲「愛你肺盡心思」補助，將在雲林及嘉義舉辦巡迴健康講座；首站11月12日下午2時在雲林縣政...

台南購物節搶雙11商機 紀念版青柑禮盒限量下殺1折

雙11購物節商機開跑，台南市政府台南購物節推出系列線上購物優惠，其中，台南車站120周年火車紀念版青柑禮盒，9斤裝原價 ...

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

2020鯤鯓王平安鹽祭本月14、15日將在南鯤鯓代天府登場，今年博杯大賽除第一名獎金提高至10萬元，主辦單位還準備1萬個...

讓學生安全上下學…黃偉哲：優先動用二備金新設路燈

長榮大學馬來西亞籍女大生被害，學生質疑發生地「台鐵便道」路燈問題登上媒體版面後，不到3天又關燈，有議員更指出，中華醫事科...

嘉義中埔多功能長照中心 動土

嘉義中埔鄉公所自籌經費斥資4750萬元，與中華聖母基金會合作，在縣府協助下，利用公賣局舊賣菸場建物改建成嘉義首間結合失智...

嘉市超前部署 國際教育2.0開跑

嘉義市長黃敏惠昨天宣布推動「國際教育2.0」，建置國際教育組織團隊、外籍教師全面上線、學校國際化認證和整合產官學資源等目...

新聞眼／拔官警惕意味濃 看誰還敢怠忽職守

民選首長背負著人民的期待與選民的壓力，跟不上「拚命三娘」雲林縣長張麗善的腳步，環保局長鄭育麟昨遭罕見公開「拔官」，殺雞儆...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

盧秀燕戴獅子頭帽到梧棲 先向大家說明為何有此裝扮

彰化鹿港轉運站BOT 打造10層大樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。