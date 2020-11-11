支持者捧鮮花湧入雲林議會 張麗善：不負鄉親所託

雲林縣長張麗善昨在議會「拔官」，今天有近30位支持者湧入縣議會獻花，表示要為張打氣，並感謝她決心解決雲林縣空汙及環境問題；張麗善說，調職人事已定，希望未來環保團隊能更嚴謹，群策群力面對及解決問題，不負鄉親所託。

今天上午一群來自斗六及斗南的婦女，手捧鮮花湧入縣議會等候議會總質詢中場休息，當縣長張麗善走出議場時突然「被驚喜」，直呼「未料到支持者現身獻花」。

婦女代表說，昨天議會總質詢大家都有看到轉播，在談論有關環境汙染議題時，也看見縣長緊閉雙唇、氣到發抖的狀態，大家深感不捨，後縣長當場撤換環保局長，以示解決環保困境的決心，讓鄉親們為之動容，昨晚大家才臨時決定今天要向縣長送上鮮花，表達支持，並為她加油打氣。

「謝謝鄉親的支持！」原本臉色凝重的張麗善聽完支持者的言語如釋重負，但也嚴肅的表示，「縣政推動不僅要對議員負責，更要對全民負責、苦民所苦，為了鄉親，希望外界都能理解這份決心」。

昨日議會結束後，遭拔官的環保局長鄭育麟已轉調參議，並請長假，張麗善說，之後有再與其溝通，希望他調任參議一職後，秉其專業，繼續給予縣政相關建言。