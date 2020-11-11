在百年花園聆聽國家級音樂 美景交響樂音放鬆身心靈

雲林縣大埤鄉百年人文花園「三秀園」，本月21日將在園區舉辦「重過月明橋」音樂會；園主蘇元良說，小橋流水搭配國際級精彩表演，曲曲動人的鋼琴獨奏、四手、八手聯彈及聲樂就在鄉村上演，歡迎大家一同置身美景賞樂；此外22日園區也將舉辦市集及歌手演唱會，歡迎民眾踴躍參加。

位在大埤鄉怡然村舊庄國小旁的三秀園，興建於清朝，至今已有百年歷史，與板橋林家花園、新竹林家潛園、台中霧峰林家萊園、新竹北郭園齊名台灣五大花園。由於是前清貢生張建廷開始建造，當地居民慣稱這裡是「張家花園」或「三間仔」，園區約4公頃，樹木繚繞、景緻盎然，且有不同型態的涼亭，一年四季呈現各種景致。

三秀園為私人園區，曾一度閒置，關閉多年未對外開放，後由現任園主蘇元良接手，整修後再度對外開放，又成為民眾休閒必去的秘境。為了讓美景廣為人知並活化空間，蘇元良近年嘗試在園區內舉辦藝文活動、書畫展及音樂會。

去年園區內首場戶外音樂會，獲得地方熱烈回響，這也讓蘇元良有信心繼續舉辦不同類型的活動；今年「重過月明橋」音樂會，以「懷念」為主題，邀請東海大學音樂系創系主任、中興文藝獎終身奉獻獎得主羅芳華、長榮大學鋼琴家王雪萍、東海大學聲樂家徐以琳等人共演，以及師承羅芳華的艾嘉蕙、郭宗愷參演，希望透過流淌的音樂柔軟聆聽者忙碌的心靈。