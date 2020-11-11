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在百年花園聆聽國家級音樂 美景交響樂音放鬆身心靈

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣大埤鄉百年人文花園「三秀園」樹木繚繞，建築古樸，園區內景致盎然。圖／讀者提供
雲林縣大埤鄉百年人文花園「三秀園」樹木繚繞，建築古樸，園區內景致盎然。圖／讀者提供

雲林縣大埤鄉百年人文花園「三秀園」，本月21日將在園區舉辦「重過月明橋」音樂會；園主蘇元良說，小橋流水搭配國際級精彩表演，曲曲動人的鋼琴獨奏、四手、八手聯彈及聲樂就在鄉村上演，歡迎大家一同置身美景賞樂；此外22日園區也將舉辦市集及歌手演唱會，歡迎民眾踴躍參加。

位在大埤鄉怡然村舊庄國小旁的三秀園，興建於清朝，至今已有百年歷史，與板橋林家花園、新竹林家潛園、台中霧峰林家萊園、新竹北郭園齊名台灣五大花園。由於是前清貢生張建廷開始建造，當地居民慣稱這裡是「張家花園」或「三間仔」，園區約4公頃，樹木繚繞、景緻盎然，且有不同型態的涼亭，一年四季呈現各種景致。

三秀園為私人園區，曾一度閒置，關閉多年未對外開放，後由現任園主蘇元良接手，整修後再度對外開放，又成為民眾休閒必去的秘境。為了讓美景廣為人知並活化空間，蘇元良近年嘗試在園區內舉辦藝文活動、書畫展及音樂會。

去年園區內首場戶外音樂會，獲得地方熱烈回響，這也讓蘇元良有信心繼續舉辦不同類型的活動；今年「重過月明橋」音樂會，以「懷念」為主題，邀請東海大學音樂系創系主任、中興文藝獎終身奉獻獎得主羅芳華、長榮大學鋼琴家王雪萍、東海大學聲樂家徐以琳等人共演，以及師承羅芳華的艾嘉蕙、郭宗愷參演，希望透過流淌的音樂柔軟聆聽者忙碌的心靈。

音樂會活動時間為11月21日下午3點30分至5點，無須報名即可免費入場；此外隔日園區內還有市集及年輕歌手演唱會；欲參加者可自行開車前往，或搭車至斗南火車站、虎尾高鐵站再轉乘計程車，從嘉義或土庫前往者，可搭乘嘉義客運7203路線公車至怡然村，步行約3分鐘抵達。

被外界譽為台灣五大花園的三秀園始建於清代，古樸建築與園藝景致，宛如鄉村中的秘境。圖／讀者提供
被外界譽為台灣五大花園的三秀園始建於清代，古樸建築與園藝景致，宛如鄉村中的秘境。圖／讀者提供
雲林縣大埤鄉三秀園小橋流水景致別有一番靜謐氛圍。圖／讀者提供
雲林縣大埤鄉三秀園小橋流水景致別有一番靜謐氛圍。圖／讀者提供
三秀園把國家級音樂表演搬到鄉下，11月21日下午3點半將在園區舉辦「重過月明橋」音樂會。圖／取自三秀園臉書
三秀園把國家級音樂表演搬到鄉下，11月21日下午3點半將在園區舉辦「重過月明橋」音樂會。圖／取自三秀園臉書

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