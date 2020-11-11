嘉義原華濟醫院不僅要經營長照 還有意重啟醫院

三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意重新開設醫院，公司表示，第一期長照200床已獲核准，現正做內部改裝，預計明年舊曆年後啟用，但縣衛生局表示沒有病床、暫無法設立醫院。

三和健康股份有限公司執董王明山表示，集團長期在北部經營醫療、長照機構，預定在嘉義縣原華濟醫院醫療大樓院區，總建坪約1萬2000坪場地，規劃醫療、長照中心，規劃1樓到5樓設立醫院，6到10樓設600床長照機構，但醫院設立受限病床數、還在規劃中。

嘉義縣衛生局表示，該公司日前的確到衛生局詢問，但中央對於各縣市醫院病床數有總量管制，嘉義縣目前無空餘病床、無法設立醫院，但若要成立診所不受限制。

嘉義縣社會局表示，本府日前核定「寶島長照社團法人亅符合長照社團法人登記，設立一家住宿式機構，該單位原規畫600床，依規定需報中央專案同意，為符法規，該單位改提出200床申請。