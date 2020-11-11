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嘉義原華濟醫院不僅要經營長照 還有意重啟醫院

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義縣即時報導
三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意開設醫院。記者卜敏正／攝影
三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意開設醫院。記者卜敏正／攝影

三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意重新開設醫院，公司表示，第一期長照200床已獲核准，現正做內部改裝，預計明年舊曆年後啟用，但縣衛生局表示沒有病床、暫無法設立醫院。

三和健康股份有限公司執董王明山表示，集團長期在北部經營醫療、長照機構，預定在嘉義縣原華濟醫院醫療大樓院區，總建坪約1萬2000坪場地，規劃醫療、長照中心，規劃1樓到5樓設立醫院，6到10樓設600床長照機構，但醫院設立受限病床數、還在規劃中。

嘉義縣衛生局表示，該公司日前的確到衛生局詢問，但中央對於各縣市醫院病床數有總量管制，嘉義縣目前無空餘病床、無法設立醫院，但若要成立診所不受限制。

嘉義縣社會局表示，本府日前核定「寶島長照社團法人亅符合長照社團法人登記，設立一家住宿式機構，該單位原規畫600床，依規定需報中央專案同意，為符法規，該單位改提出200床申請。

王明山說，集團內部評估，現在許多醫院沒病床，只能在急診設臨時床，未來長照病床需求也可能一床難求，這次南下嘉義投資長照，就是看準市場未來性、提早準備；另醫院部分公司仍在尋找醫療團隊，並向政府爭取病床。

原華濟醫院醫療大樓，6至10樓將轉型長照機構，內部正在整修。記者卜敏正／攝影
原華濟醫院醫療大樓，6至10樓將轉型長照機構，內部正在整修。記者卜敏正／攝影
原華濟醫院醫療大樓，6至10樓將轉型長照機構，內部正在整修。記者卜敏正／攝影
原華濟醫院醫療大樓，6至10樓將轉型長照機構，內部正在整修。記者卜敏正／攝影
三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意開設醫院。記者卜敏正／攝影
三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意開設醫院。記者卜敏正／攝影

長照 嘉義 衛生局

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