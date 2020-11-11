聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義原華濟醫院不僅要經營長照 還有意重啟醫院
三和健康股份有限公司去年標下嘉義縣原華濟醫院醫療大樓，成立寶島長照社團法人，轉型長照機構，並有意重新開設醫院，公司表示，第一期長照200床已獲核准，現正做內部改裝，預計明年舊曆年後啟用，但縣衛生局表示沒有病床、暫無法設立醫院。
三和健康股份有限公司執董王明山表示，集團長期在北部經營醫療、長照機構，預定在嘉義縣原華濟醫院醫療大樓院區，總建坪約1萬2000坪場地，規劃醫療、長照中心，規劃1樓到5樓設立醫院，6到10樓設600床長照機構，但醫院設立受限病床數、還在規劃中。
嘉義縣衛生局表示，該公司日前的確到衛生局詢問，但中央對於各縣市醫院病床數有總量管制，嘉義縣目前無空餘病床、無法設立醫院，但若要成立診所不受限制。
嘉義縣社會局表示，本府日前核定「寶島長照社團法人亅符合長照社團法人登記，設立一家住宿式機構，該單位原規畫600床，依規定需報中央專案同意，為符法規，該單位改提出200床申請。
王明山說，集團內部評估，現在許多醫院沒病床，只能在急診設臨時床，未來長照病床需求也可能一床難求，這次南下嘉義投資長照，就是看準市場未來性、提早準備；另醫院部分公司仍在尋找醫療團隊，並向政府爭取病床。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言