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九份子國中小學招生搶手 南市府：久住優先入學

中央社 / 台南11日電

九份子國中小學是台南市第一所九年一貫國中小學，校舍更是綠建築，預定110年招生，預測將很搶手；教育局長鄭新輝今天表示，以在地學子優先入學，誰住最久，誰最優先。

台南市搶手學校多以學子在籍時間長短為優先考量條件，台南市議員郭清華今天在總質詢時就要求九份子國中小學招生，應以在地4里學子為優先，反對藉由遷戶籍方式入學，避免影響在地學生權益。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，九份子國中小學明年招生，目前學區範圍規劃是安南區國安里、幸福里、海南里及海佃里等4里；國中部分和海佃國中、文賢國中為共同學區，國小部分則和海佃國小、大港國小為共同學區。

他表示，九份子國中小學將依設籍先後及居住事實為入學審查條件，後續將提請學區劃分調整審查小組審查，確認招生方案。

教育局說明，九份子國中小學工程如期進行，預定110學年度招生。九份子國中小學校舍總班級數規劃42班，國小部每年級4班共24班、國中部每年級6班共18班，另附設幼兒園2班。

教育局考量未來新生人數可能超過現有校舍數量及班級規模，將採總量管制，以保障確實已居住在學區內學生權益。學校也將訂定新生入學作業規定，並依資格及序位招收學生，後續將確實查核居住事實證明文件。

九份子國中小學若出現招生額滿而未能入學的學生，校方將主動聯繫，依家長意願改分發至鄰近未實施總量管制的學校就讀。

九份 教育局 綠建築

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