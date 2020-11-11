2020嘉義博茶會 推出暢遊大阿里山遊程

2020嘉義博茶會將於11月下旬舉行，活動期間推出「高山茶都」遊程，邀請遊客漫步大阿里山茶區品茗高山茶、賞雲海、夕陽；疫情期間民眾難以出國，來嘉義也能看到國際級風景。

嘉義縣連續5年舉辦博茶會，以茶藝連結自然景觀，帶動嘉義的觀光發展；嘉義縣文化觀光局局長許有仁表示，11月21日至30日，天天舉辦「高山茶都」一日或二日遊程，帶著遊客暢遊大阿里山，到嘉義縣4大產茶區梅山、番路、竹崎、阿里山鄉體驗茶鄉生活。

許有仁表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情還在全世界蔓延，包括國人最愛去的日本也一樣，大家短期間無法出國遊玩，大阿里山地區國際級的風景，是國人休閒旅遊的首選。

文觀局指出，高山茶都一日遊，安排頂湖步道森林芬多精之旅、體驗森林茶席，享用茶香精緻便當和冰涼愛玉午餐，參加嘉義博茶會。二日遊行程首日安排參加嘉義博茶會、遊迷糊步道、愛玉DIY（自費）、觀賞阿里山最著名的夕陽，夜宿指定民宿，第2天前往頂湖步道並享用特色午餐，再轉往以雲海聞名的二延平步道。

嘉義縣政府表示，2020嘉義博茶會將於11月21日至30日在中埔鄉農會金蘭分部舉行，活動包括異國茶舞表演、國內茶席、台式鬥茶、茶文化體驗、茶文化講座等，歡迎全國民眾來嘉義品茶、觀光。