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嘉義市流感疫苗僅剩1470劑 衛生局緊急採購
嘉義市衛生局採購9萬9千劑疫苗，扣除預定要施打對象，目前僅剩1470劑，多名市議員擔憂有需求的民眾恐打不到，市府衛生局長張耀懋指出，因應後續民眾接種的需求，已經緊急採購1600劑，後續也會動用第二預備金再採買1900劑。
市議員鄭光宏今在議會質詢時指出，受疫情影響，民眾接種意願相當踴躍，加上中央今年採取全面開打，未沿用過去兩年依風險程度訂定接種順序，導致50到64歲健康族群接種率暴增，壓縮原本應優先使打高風險族群。
鄭光宏說，嘉義市比往年爆量約1.8倍，為因應後續校園、安養機構、幼兒園、社區等控留數量，合約醫療機構疫苗使用完畢，將不再獲配疫苗，之後會將疫苗全數集中於東、西區衛生所，但扣除預定排定施打對象，目前只剩1470劑，還有許多民眾未打，衛生局有緊急採購嗎？
張耀懋指出，緊急採購3500劑後，嘉市疫苗總數會超過10萬劑，涵蓋率預估超過40%，遠高於全國平均25%，今年的接種率目前老人部分是63.7%，也是全國第一達標，避免群聚感染應該沒問題。
市議員陳家平說，原本流感疫苗大家搶打，甚至衛生所8點發號碼牌，民眾6點就來排隊，但因為韓國爆發死亡事件，才讓民眾施打意願趨緩，未來不管中央到嘉義市都要控管好採購疫苗數量，否則會造成混亂。
市議員張秀華指出，今年嘉市有一起施打疫苗後死亡的通報案例，但後來發現是因癌症而排除，但許多人打了疫苗可能會出現過敏，也應多注意。
張耀懋說，疫苗不是唯一保護方式，還有勤洗手、戴口罩等，明年採購疫苗也會落在9萬多劑左右，至於民眾若打完疫苗後感到不適，也應馬上來就醫。
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