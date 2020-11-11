聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南黎明中學與美國國際學校簽約 助資優生直攻醫學院
台南市黎明中學為協助有意願的資優學生直攻美國醫學系，與台僑在美國創辦的ASA國際中學簽約 協助黎明的學生進入美國醫學院。
黎明中學校長羅家強前往美國考察後，決定與ASA簽約。他說，「已為同學鋪下讀醫學院的路」，讓同學知道有這樣的路，之後的路能不能走下去，就看同學努力。
黎明中學也透過ASA與美國愛荷華Regina中學結為姐妹校，雙方將交換生一年，取得兩校文憑。
美醫中學創辦人李一帆直白說，即使學生能力努力，前後10年培養的費用非常高，這是家長必須了解；他只是希望台灣的學生想到國外學醫，就應該到最頂尖的美國醫學院，而不是目前常見去捷克、菲律賓等國。
簽約儀式邀請附近鄉鎮區小學校長、校友參與，中華醫事科大副校長孫逸民說，得知有這個訊息趕來，鼓勵學弟妹把握機會，努力爭取想念的科系。
黎明中學董事長高征財神父、台南市家長會聯合會理事長李峻羽與孫逸民等校友出席見證。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言