台南黎明中學與美國國際學校簽約 助資優生直攻醫學院

台南市黎明中學為協助有意願的資優學生直攻美國醫學系，與台僑在美國創辦的ASA國際中學簽約 協助黎明的學生進入美國醫學院。

黎明中學校長羅家強前往美國考察後，決定與ASA簽約。他說，「已為同學鋪下讀醫學院的路」，讓同學知道有這樣的路，之後的路能不能走下去，就看同學努力。

黎明中學也透過ASA與美國愛荷華Regina中學結為姐妹校，雙方將交換生一年，取得兩校文憑。

美醫中學創辦人李一帆直白說，即使學生能力努力，前後10年培養的費用非常高，這是家長必須了解；他只是希望台灣的學生想到國外學醫，就應該到最頂尖的美國醫學院，而不是目前常見去捷克、菲律賓等國。

簽約儀式邀請附近鄉鎮區小學校長、校友參與，中華醫事科大副校長孫逸民說，得知有這個訊息趕來，鼓勵學弟妹把握機會，努力爭取想念的科系。