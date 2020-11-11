愛你肺盡心思 雲林健康講座1112登場

國際扶輪3523地區文華扶輪社獲「愛你肺盡心思」補助，將在雲林及嘉義舉辦巡迴健康講座；首站11月12日下午2時在雲林縣政府大禮堂舉行；此外參加民眾凡符合問卷資格，將可免費做低劑量肺部檢查，還能把雲林縣特產「一等米」1公斤裝及環保袋帶回家。

根據世界衛生組織WTO最新公布數據，全球肺癌發生率，台灣為亞洲地區排行第二。而衛福部最新統計，肺癌是雲林縣十大死因第二名，死亡率每十萬人口有27.9人，比全國死亡率22.8人還高。

文華扶輪社表示，為幫助民眾「及早發現、及早治療」，此次健康講座特別邀請台大雲林分院胸腔內科醫師陳崇裕演講，讓民眾認識肺癌並了解低劑量電腦斷層，並補助雲林縣180位民眾、嘉義縣150位民眾進行LDCT低劑量電腦斷層掃瞄篩檢。

此篩檢健保不給付，檢查費用每次6千元，此次參加講座的民眾只要填寫問卷，並符合相關資格，即可免費接受檢查一次，可偵測出小於0.3公分腫瘤，有助早期發現肺癌。

雲林場次健康講座將於11月12日下午2時至4時30分在雲林縣政府大禮堂舉辦，全程參與並填寫問卷者，現場可獲贈品一等米1公斤裝及環保袋一份；11月17日下午2時於嘉義縣人力發展所大禮堂舉辦。

扶輪社指出，配合防疫，講座皆採實名制，與會人員（含工作人員）須全程配戴口罩。