利用閱讀改造人生 黃偉哲拍片為台南書店加油
不滿電商平台推出書籍下殺66折活動，多家實體書店今天歇業一天，台南市長黃偉哲則走訪書店，拍攝「在書店尋求改造人生」影片，推廣優質書店空間，為台南書店加油。
「在書店尋求改造人生」影片，由台南市政府文化局文創PLUS平台發展計畫團隊製作，足跡遍及「城南舊肆」、「聚珍台灣」、「雲海書店」、「曬書店」、「時之河書屋」及「無有為書店」等實體書店。
這部影片以2D遊戲闖關方式呈現，主角在書店尋找「改造人生」的補品、道具等，黃偉哲則擔任智者角色，從旁給予箴言，協助主角打敗自己內心的「無知怪」，邁向更好的未來。
黃偉哲表示，閱讀是一大樂事，不僅排解壓力，更能為人生解惑；台南的獨立書店別具特色，有著書店主人的堅持與理念，等待更多人的認識與支持。
黃偉哲拍攝影片期間，業者留言表達感謝推動獨立書店；文化局也歡迎大家透過台南獨立書店地圖，一起到實體書店讀好書。
實體書店今天歇業對抗電商平台推出書籍削價競爭，則在網路引起議論；一名網友說，在韓國，1111是「書店之日」，透過這個日子讓全國書店團結，也培養民眾閱讀習慣，台灣卻過起了不屬於自己的「光棍節」。
網友表示，台灣被鋪天蓋地的宣傳廣告，在1111這個日子被導向不買對不起自己，電商平台折扣戰還殺到書本上，真的是讓人嚇到，也讓折扣戰議題持續延燒。
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