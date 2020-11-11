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台南購物節搶雙11商機 紀念版青柑禮盒限量下殺1折

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
搶雙11商機，台南市政府農業局及經發局協調業者，推出限量好康。圖／台南市政府農業局提供
搶雙11商機，台南市政府農業局及經發局協調業者，推出限量好康。圖／台南市政府農業局提供

雙11購物節商機開跑，台南市政府台南購物節推出系列線上購物優惠，其中，台南車站120周年火車紀念版青柑禮盒，9斤裝原價 600元，下殺1折，限量111組，農會也推限量好康，希望衝出另波買氣。

台南市政府經發局說，因應雙11購物潮及慶祝獅隊封王奪下2020中華職棒職棒總冠軍。台南購物節好物線上購推出線上購物優惠活動，今於台南好物線上購專區(https://tainanshopping.tw/buy)推出 [橘子熟了，漫遊台南]台南車站120周年火車紀念版青柑禮盒，9斤裝原價 600元，直接下殺1折，限量111組供線上民眾搶購。同時線上促銷活動11/11-12/07台南好物線上購推出台南好食節(https://tainanshopping.tw/tainan1111)於活動期間優選50個台南優選商品，立即折100元，更多訊息可瀏覽https://tainanshopping.tw/buy

台南市政府農業局說，11 、12日限時 2 天，購買台南農產品結帳9折，各單件再折 11元，除善化、安定、西港農會推胡麻產品系列優惠，還有台南市農會(鯛魚酥/脯系列)、將軍區農會(蘆筍保養品系列)、龍崎區農會(竹碳皂、口罩)、麻豆區農會(蜂蜜柚子茶、柚子蔘、梅柚片兒)、南市農產運銷公司(官網全品項)、茶立方有限公司(台灣牛蒡茶)、所長茶葉蛋等，可在各農會門市選購。

雙11 茶葉蛋

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